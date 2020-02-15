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洛阳文仲大道公交停车场开工建设 预计今年年底完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-19 08:30
文仲大道公交停车场效果图(资料图片)

　　昨日，位于洛龙区开元大道与文仲大道交叉口西北角的文仲大道公交停车场开工建设，这是我市公交都市创建目标中的首个场站建设项目，预计今年年底完工。

　　对公交车来说，公交停车场就是它们夜间休息的家。该项目建成后，可停放55辆公交车、18辆小型机动车。公交停车场不是单纯的停车场，而是集车辆充电、检修、接驳换乘，司机休整、就餐等于一体的多元化功能区。该项目包含综合服务楼、洗车间、机修车间、充电车棚等，司机可在此就餐、活动、休息、淋浴等。

　　市公交集团相关负责人说，目前，我市公交线路以中长线居多，线路重叠率较高，未来将以公交场站为基点开设线路，辐射周边区域，满足区域内出行需求；区域之间开线，满足群众跨区域出行需求。

　　该项目建成后将进一步完善我市公交场站建设布局，有效解决公交车停车难、充电难等问题。同时，也将有效优化洛龙区公交路网，增强公交服务保障能力，提高公交运营效率，助力我市公交都市建设。

　　该负责人预计，今年年底前，二乔路公交停车场、安康路公交首末站、新源公交停车场(一期工程)、三元路公交首末站均可全面开工。(记者 郭飞飞 通讯员 赵承 陈雪瑞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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