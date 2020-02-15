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今年6月1日至8月9日 洛阳主要河流水位、流量与多年平均数据差别不大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-17 08:44

　　夏秋时节，雨水明显增多，防汛工作成了重中之重。洛阳位于黄河中游南岸，境内河渠密布，分属黄河、淮河、长江三大流域，伊河、洛河、瀍河、涧河穿城而过。记者走访市水文水资源勘测局、市气象局，结合我市气候、河流特点，为您介绍洛阳汛期的特点、今年我市汛期情况等。

　　洛阳小档案

　　洛阳位于河南省西部，黄河中游南岸，市区位于伊洛河下游的冲积平原西端。洛阳地势西高东低，境内山川丘陵交错，地形复杂多样，素有“五山四岭一分川”之说；境内河渠密布，分属黄河、淮河、长江三大流域，有“四面环山、六水并流、八关都邑、十省通衢”之称。

　　我市所辖区域属于北亚热带向暖温带过渡的气候带，由于地形复杂，气候表现出显著的季节性、大陆性、多样性等特征。我市四季分明，冬季平均长达4.5个月，漫长而干冷；夏季平均长达3.5个月，天气炎热，雨水集中；春秋两季短而均衡(各两个月)，天气温和。我市年平均降水量为640毫米，降水主要集中在7月、8月、9月。

　　什么是汛

　　汛指的是江河、湖泊等水域季节性或周期性的涨水现象。

　　什么是汛期

　　汛期是一个水利名词，指江河、湖泊的洪水在一年中明显集中出现，容易形成洪涝灾害的时期。汛期不一定有水灾，但是水灾一般都发生在汛期。由于各河流所处的地理位置和涨水季节不同，汛期的长短和顺序也不相同。

　　汛期有哪几种类型

　　根据洪水发生的季节和成因，汛期通常分为4种。

　　夏季暴雨为主产生的涨水期称为伏汛期。

　　秋季暴雨(或强连阴雨)为主产生的涨水期称为秋汛期。

　　冬季、春季河道由冰凌阻塞、解冻引起的涨水期称为凌汛期。

　　春季北方河源冰山或上游封冻冰盖融化为主产生的涨水期及南方春夏之交进入雨季产生的涨水期称为春汛期。

　　因为伏汛期紧接着秋汛期，又都极易形成大洪水，一般把二者合称为伏秋大汛期，简称汛期。

　　汛期的起止时间如何划定

　　汛期(主要指伏秋大汛期)的起止时间一般以该时段洪水发生的频率来划定。超过年最大洪峰流量多年平均值的洪水被称为大洪水。汛期时段的划定，要保证90%以上的大洪水出现在所划定的时段内。

　　我市境内河渠分属黄河、淮河、长江三大流域。长江5月至10月中旬为汛期，7月至8月是主汛期；淮河6月至9月为汛期，7月至8月是主汛期；黄河7月至10月为汛期，7月至8月是主汛期。我国各地汛期开始时间随雨带的变化自南向北逐渐推迟，汛期的长度自南向北逐渐缩短，所以我市汛期为5月15日至9月30日，其中“七下八上”为主汛期。

　　市水文水资源勘测局水情测验科工作人员说，“七下八上”从字面意思上理解，是指每年的7月下旬至8月上旬。按照雨季标准定义，可延伸为7月中旬后期到8月中旬后期，大约一个月时间。这段时间是我国华北、东北等地区的雨季，也是防汛的重点时期。

　　我市有哪些主要河流

　　我市境内干、支河流及较大沟、涧、溪2.7万多条，其中常年有水的约7500条，集水面积(即流域面积)在100平方千米以上的较大支流有34条，这些河流分布于黄河、淮河、长江三大流域的黄河干流、伊洛河、沙颍河、丹江和唐白河5个河系。

　　伊河、洛河及其以北地区的河流直接汇入黄河，集水面积12585.1平方千米，占全市水域总面积的83%；淮河流域颍河水系有北汝河，集水面积2055.9平方千米，占全市水域总面积的13.5%；位于南部边缘地带的淯河与白河分别属于丹江水系和唐白河水系，均属于长江流域，集水面积共527平方千米，占全市水域总面积的3.5%。

　　今年，我市汛期情况如何

　　市水文水资源勘测局水情测验科工作人员说，汛期情况主要从雨量和水位两个指标来衡量。综合来看，我市今年汛期数据与多年平均数据基本保持一致。

　　市气象台数据显示，今年6月1日至8月9日，我市平均降水261.3毫米，较常年同期偏多6%，比去年同期偏少13%。

　　我市主要水文观测站数据显示，我市主要河流水位、流量与多年平均数据差别不大。(记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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