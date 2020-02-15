嵩县举行防汛应急救援演练

“两船相撞有人落水，还有一条船失火，请迅速救援！”23日上午，随着指挥人员发布救援指令，抢险队员立即在陆浑水库码头集结出发，2020嵩县防汛应急救援综合演练拉开帷幕。

灭火演练现场

“两船相撞有人落水，还有一条船失火，请迅速救援！”23日上午，随着指挥人员发布救援指令，抢险队员立即在陆浑水库码头集结出发，2020嵩县防汛应急救援综合演练拉开帷幕。

据相关负责人介绍，陆浑水库下游有洛阳、郑州、开封三座重要工业城市及陇海、焦枝、京广三条铁路干线和连霍、二广、洛栾等高速公路和郑西客运专线。同时，它还关系到世界文化遗产龙门石窟和277个村111万人、73.1万亩耕地的安全，地理位置非常重要，每年开展的防汛演练尤为重要。

当日上午的防汛应急演练中，嵩县人武部和嵩县应急管理局组织的100余名民兵和陆浑局60余名职工参与了应急实战演练。

在演练现场，记者注意到，冲锋舟不到一分钟就从湖边驶向落水者，救援人员抛投救生圈营救落水者，被救人员很快被转运到岸边交给等候的急救人员。紧接着，救援人员用了不到10秒钟就将船上的火扑灭了。

此外，相关人员还进行了用麻袋装土对坝体进行紧急加高、加固以及堵塞坝体管涌的演练。整个演练过程非常顺利。（记者 王博东 通讯员 张保锋 李智博/文 记者 张怡熙/图）