痛心！偃师3名青少年溺水身亡，家长一定要看这些提醒

今日下午，记者从市神鹰救援队得知，偃师市顾县镇杨村发生一起落水事件，3名青少年不幸溺亡，1人自救上岸。目前，溺亡人员尸体已被打捞上岸。

今日下午，记者从市神鹰救援队得知，偃师市顾县镇杨村发生一起落水事件，3名青少年不幸溺亡，1人自救上岸。目前，溺亡人员尸体已被打捞上岸。

市神鹰救援队一名队员说，昨日15时30分许，该队接偃师市教体局通知，偃师市顾县镇杨村有4名青少年落入伊洛河，于是立即前往事发地点开展搜救工作。

“我们赶到现场时，一人已经自救上岸，其他落水人员已不见踪影。”该队员说，搜救工作持续近17小时，其间，由近150名市神鹰救援队队员以及当地消防、公安、偃师市神龙水上义务搜救队等搜救力量组成的救援队伍，利用冲锋舟、无人机、声呐探测器等救援设备，不分昼夜对事发水域开展搜寻，并于今日上午9时40分许，将3名落水人员全部找到。遗憾的是，3人均已无生命体征。

“他们都是十六七岁的青少年，本来是相约一起游泳的，结果发生了意外。”该队员提醒， “七上八下”的月份是溺水事件高发期，孩子上学放学途中、周末、节假日是溺水高发时段，家长一定要时刻了解孩子去向，阻止孩子去野外玩水。

这名队员还提供了一段预防溺水的顺口溜：江河景色好，勿忘其中险。湖泊水平静，危险藏中间。暗流和旋涡，游泳不安全。堤岸多青苔，滑坠祸连连。放学早回家，父母心中惦。(洛报融媒记者刘嘉仪)