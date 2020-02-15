极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑了9天

近日，宜阳县一位老人进山后迷路，被救援队找到时，他已经被困了9天。9天8夜，老人没有食物可吃，仅靠喝水硬撑到被人发现，可谓极限求生。

搜救犬找到老人

近日，宜阳县一位老人进山后迷路，被救援队找到时，他已经被困了9天。9天8夜，老人没有食物可吃，仅靠喝水硬撑到被人发现，可谓极限求生。

走失老人是宜阳县莲庄镇人，今年70岁，平时独居，没有手机。5日下午，他独自进山摘花椒，随后与外界失联。直到11日，家属才发现老人不在家，于是紧急求助洛阳市神鹰救援队宜阳大队。

“了解情况后，我们推测老人还在山里，可能是因为迷路才走不出来。”洛阳市神鹰救援队宜阳大队队长许庆林介绍，老人进山的位置距村子约1公里，山里树高林密，救援队员们一边忍受着暑热和蚊虫叮咬往深处走，一边呼叫老人。

背老人下山

12日上午，队员们在山林一片杂草丛中发现老人的水杯，随后又在水杯东南方向七八百米远处找到老人的竹篮。

“我们据此推测，老人进山后可能朝着东南方向一直往深处走了。”许庆林说，他们沿东南向搜索，果然又找到了老人的镰刀和帽子。

12日晚，队员们一路搜索到山里的一处厂区附近，并从厂区监控里发现重要线索：6日凌晨1点多，老人出现在厂区门口附近，但没多作停留，就离开了监控范围。

“第二天，我们又找了一上午，还是没找到老人。”许庆林说，13日下午，他联系洛阳市神鹰救援队搜救犬大队负责人刘长斌，对方带着搜救犬从孟津县赶到现场。

搜救犬寻找目标主要靠嗅觉，当时老人已失联9天，沿途留下的气味儿早已消散地所剩无几，搜救犬想要顺利找到他难度很大。

老人遗落在草丛里的水杯

刘长斌找来一条老人用过的枕巾，让搜救犬嗅上面的气味。没想到，这条搜救犬当天状态非常好，只用了半个小时就在一道山沟里找到了老人。

这道沟有三四米深，老人被找到时，正躺在沟底一米多高的杂草丛里，状态很不好，见有人来，他激动地喊道：“再不来人，我就要死到这儿了”。

由于老人受伤，身体虚弱，队员们轮流把他背下山，送到附近的医院。

16日，记者了解到，老人由于上了年纪，5日那天进山后，很快迷失了方向，其间还摔了一跤造成腰部骨折，目前正在医院住院治疗，好在没有生命危险，精神状态已经逐渐恢复。

“老人进山时没带吃的，这9天在山里兜兜转转，看见水坑里有水就喝几口，一直撑到我们出现，真是个奇迹！”许庆林说。(洛报融媒记者 牛鹏远)