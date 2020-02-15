洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑了9天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-16 21:42

搜救犬找到老人

　　近日，宜阳县一位老人进山后迷路，被救援队找到时，他已经被困了9天。9天8夜，老人没有食物可吃，仅靠喝水硬撑到被人发现，可谓极限求生。

　　走失老人是宜阳县莲庄镇人，今年70岁，平时独居，没有手机。5日下午，他独自进山摘花椒，随后与外界失联。直到11日，家属才发现老人不在家，于是紧急求助洛阳市神鹰救援队宜阳大队。

　　“了解情况后，我们推测老人还在山里，可能是因为迷路才走不出来。”洛阳市神鹰救援队宜阳大队队长许庆林介绍，老人进山的位置距村子约1公里，山里树高林密，救援队员们一边忍受着暑热和蚊虫叮咬往深处走，一边呼叫老人。

背老人下山

　　12日上午，队员们在山林一片杂草丛中发现老人的水杯，随后又在水杯东南方向七八百米远处找到老人的竹篮。

　　“我们据此推测，老人进山后可能朝着东南方向一直往深处走了。”许庆林说，他们沿东南向搜索，果然又找到了老人的镰刀和帽子。

　　12日晚，队员们一路搜索到山里的一处厂区附近，并从厂区监控里发现重要线索：6日凌晨1点多，老人出现在厂区门口附近，但没多作停留，就离开了监控范围。

　　“第二天，我们又找了一上午，还是没找到老人。”许庆林说，13日下午，他联系洛阳市神鹰救援队搜救犬大队负责人刘长斌，对方带着搜救犬从孟津县赶到现场。

　　搜救犬寻找目标主要靠嗅觉，当时老人已失联9天，沿途留下的气味儿早已消散地所剩无几，搜救犬想要顺利找到他难度很大。

 老人遗落在草丛里的水杯

　　刘长斌找来一条老人用过的枕巾，让搜救犬嗅上面的气味。没想到，这条搜救犬当天状态非常好，只用了半个小时就在一道山沟里找到了老人。

　　这道沟有三四米深，老人被找到时，正躺在沟底一米多高的杂草丛里，状态很不好，见有人来，他激动地喊道：“再不来人，我就要死到这儿了”。

　　由于老人受伤，身体虚弱，队员们轮流把他背下山，送到附近的医院。

　　16日，记者了解到，老人由于上了年纪，5日那天进山后，很快迷失了方向，其间还摔了一跤造成腰部骨折，目前正在医院住院治疗，好在没有生命危险，精神状态已经逐渐恢复。

　　“老人进山时没带吃的，这9天在山里兜兜转转，看见水坑里有水就喝几口，一直撑到我们出现，真是个奇迹！”许庆林说。(洛报融媒记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 飞鸟大佛原型藏身于龙门石窟宾阳中洞 ...
  • 洛阳旅游年票真方便 这三类人员可办理
  • 李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作...
  • 夫妻吵架竟把俩儿子丢街上 一群男民...
  • 洛阳：释放内需潜力 增强发展动力
  • 听琴声悠扬 品老城“味道”
  • 本科一批录取今日开始！
  • 小贼趁清运垃圾进行盗窃 买好烟还敢...
  • “洛阳智造”守护大国重器
  • 洛阳开展城市清洁集中行动 共创生态宜...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    栾川县河南村：穷山村...
    西工区中州渠综合治理...
    宜阳90后小伙返乡创业 ...
    嵩县大坪乡三圪塔村：...
    精彩热帖

    洛浦湿地的天空

    秋日里的牵牛花

    再拍西苑桥

    品味老城
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605