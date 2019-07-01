助力安全度汛 洛阳实施48项排水系统提升工程

昨日，记者从市住建局获悉，按照市委、市政府部署要求，全市城建系统对近期降雨后中心城区积水情况进行了全面排查，对初步筛查出的48个易积水区段，将进行全面提升整治。

昨日，记者从市住建局获悉，按照市委、市政府部署要求，全市城建系统对近期降雨后中心城区积水情况进行了全面排查，对初步筛查出的48个易积水区段，将进行全面提升整治。

市住建局相关负责人表示，按照问题导向，我市住建、城市管理、地铁、房管等部门抽调专人，在降雨后深入主次干道沿线观察路段积水情况，并深入倒查积水的原因，经过初步排查，共筛查出48项道路排水不畅问题，将坚持源头治理，逐一落实责任人、整改时限，确保尽快将这些问题整改到位。

●龙门大道海校路路口、太康西路射击馆门口、春都路苗南路路口、展览路下穿龙门大道涵洞、宜人路长兴街至龙门大道段、龙翔东路邙岭大道至道北六路段、邙岭大道定鼎路至安居路段、瀍涧大道京津路段、伊洛路丝路大道至瀛洲路段、启明南路中州路至启明西路段、机车厂东路中州路至启明东路段、牡丹桥南雨水泵站出水口等排水不畅区段，将在今年9月底前完成改造。

●地铁1号线沿线的杨湾站、史家湾站、塔湾站、启明南路站、夹马营站、青年宫站、丽景门站、应天门站、周王城广场站、解放路站、王城公园站、延安路站，以及地铁2号线的部分围挡施工的区域，正在同步实施排水系统提升工程，预计近期可逐步完工。

●定鼎路与新生西街交叉口、王城大道快速路邙岭大道至机场路段地面道路、王城大道快速路邙山渠至瀍涧大道段地面道路、瀍涧大道王城大道快速路至经三路段、永泰街高铁桥涵洞等排水不畅区段，改造工程将在今年秋季实施，确保明年雨季前完成。

●洛南防洪渠建设、钱江路新伊大街以东段排水系统提升、开元大道天明城附近排水系统提升，龙泉东沟瀍涧大道至平等街段排水不畅改造等工程，将由属地区政府(管委会)实施，确保今年全面完工。

今年汛期，我市还将全力做好城市低洼区域临时强降水天气排水工作，对全市道路下穿隧道、低洼路段配套雨水泵站进行全面检修，对提升能力不足的雨水泵站抓紧提升改造；积极疏通城市低洼地段既有排水管网，恢复管网最强排水功能；加强急降雨期间的低洼地带收水口的值守、清理，确保排水顺畅和行人安全。

下一步，我市将继续推广海绵城市建设理念，对低洼区域道路、广场、小区进行海绵化改造，增强公共设施排涝功能。(记者 李东慧 通讯员 姚献武)