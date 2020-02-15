“洛阳智造”守护大国重器

近日，由洛阳威尔若普检测技术有限公司研发生产的钢丝绳在线自动监测系统，在上海振华重工长兴基地成功安装交付，正式承担守护大国重器——“新振浮7”轮承载钢丝绳安全的使命。

近日，由洛阳威尔若普检测技术有限公司研发生产的钢丝绳在线自动监测系统，在上海振华重工长兴基地成功安装交付，正式承担守护大国重器——“新振浮7”轮承载钢丝绳安全的使命。

“新振浮7”轮是目前世界第一大非回转自航式浮吊船，最大起重量5000吨。受振华重工委托，洛阳威尔若普公司为其定制设计钢丝绳在线自动监测系统，通过该系统可在正常吊运状态下实现“钢丝绳安全远程监控”“突发重大隐患实时报警”“损伤状态每日评价”“损伤发展趋势定期评估”等一系列安全管理目标。

“新振浮7”轮的承载钢丝绳直径70毫米，单绳工作段长2656米，绕行通过16对滑轮组。对如此大直径钢丝绳进行在线监测，在全球都是一个难题。

在7月22日的试检测中，洛阳威尔若普检测系统在2条起重钢丝绳上一共发现了4个损伤信号，分别位于起吊大臂变幅角度的34.1°、35.1°、35.4°、36.5°处，波形显示均为断一丝的损伤量值。23日，“新振浮7”轮船长等一行人到现场查验，在所标定的4个位置找到断丝，损伤量值及检测结果与实际情况高度吻合。

“没想到这么准！”“新振浮7”轮船长宇文旭旺由衷地感叹。

洛阳威尔若普钢丝绳检测系统正式通过“新振浮7”轮的验收，标志着该公司又夺取一个技术制高点——成功打造全球第一套超大型浮吊承载钢丝绳在线实时安全监测系统。

钢丝绳作为提升、运输设备中的主要部件，被广泛应用于矿山、港口、缆车、电梯等领域。然而钢丝绳在长时间使用过程中，往往出现断丝、腐蚀等问题，如发现不及时，将给安全生产带来严重的后果。

“目前，钢丝绳检测技术主要以强磁检测技术为主，但检测设备笨重、不能量化检测，操作起来十分困难。”洛阳威尔若普公司董事长窦柏林说。

位于洛阳火炬创新创业园的洛阳威尔若普公司，拥有目前世界上最先进的“弱磁检测”核心技术。公司产品有索道钢丝绳智慧检测专家系统、钢丝绳在线自动监测系统、钢丝绳芯输送带在线自动监测系统、便携式探伤仪、电梯钢丝绳探伤仪等6大系列产品。

窦柏林介绍，强磁技术就好比是将水管注满水，如果漏水只能发现漏水点，而不能掌握水的压力。而洛阳威尔若普公司研发的弱磁技术不仅可实现在线实时检测，而且能够准确判定钢丝绳的断丝、磨损、锈蚀、疲劳等具体情况，并进行量化。

面对浮吊船这样的庞然大物，如何实现对钢丝绳进行在线检测？在洛阳威尔若普公司的实验室里场景得以再现。

记者看到，在钢丝绳传送带的一侧固定有钢丝绳检测设备，设备上的环形传感器将钢丝绳全方位包围。传送带开始运转，监测数据也随之出现在旁边的电脑屏幕上。当检测到有部位损伤时，原本一条笔直的直线，会出现一个标点。

“通过这些数据、图表，就能准确判定钢丝绳的使用状况，任意一个部位如果有损伤、损伤程度如何，都可以实时显现。”窦柏林说。

窦柏林介绍，随着5G时代的到来，洛阳威尔若普也迎来新的发展机遇。与中国移动合作的5G+智慧矿山联盟、与清华紫光合作的5G+电梯智慧监测、与上海振华合作的5G+岸桥智慧监测、与中海油合作的5G+海洋平台智慧监测，洛阳威尔若普都是这一领域的唯一合作者。

“机会只留给有准备的人。威尔若普将把握物联网发展的新机遇，不断创新和突破，在钢丝绳智慧检测领域这片蓝海中抢占先机。”窦柏林说。(记者 李迎博 通讯员 刘岳纳)