洛阳市召开第七次全国人口普查工作会议　部署安排全市人口普查工作

昨日下午，我市召开第七次全国人口普查工作会议，部署安排全市人口普查工作。
昨日下午，我市召开第七次全国人口普查工作会议，部署安排全市人口普查工作。
市委常委、常务副市长王琰君强调，做好第七次全国人口普查工作事关“十四五”全市高质量发展，事关人民群众切身利益，事关副中心城市建设预期目标实现，意义重大、时间紧迫、任务艰巨。全市上下要进一步提高政治站位，紧紧围绕上级部署和方案要求，加强领导，压实责任，强化宣传，搞好培训，严格落实普查工作“人、财、物”三到位，以硬措施推动普查工作顺利开展、取得实效，确保按时间、高质量完成我市人口普查工作。（记者 戚帅华）
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