河南省第七次全国人口普查综合试点工作总结会议在洛阳召开

24日，河南省第七次全国人口普查综合试点工作总结会议在我市召开。 24日，河南省第七次全国人口普查综合试点工作总结会议在我市召开。 我市高度重视第七次全国人口普查工作，高位推动、压实责任、保障到位，明确了路线图、任务书和时间表，各项工作正有力有序推进。孟津县作为此次全省人口普查综合试点，创新工作机制，制订普查方案，周密部署，建立了省、市、县、镇、社区五级普查机构联动机制，制定了《综合试点时间表》《综合试点工作历》《综合试点专题纪实》，针对人口普查全过程、全环节进行了实战演练，扎实做好综合试点各项工作，为全省人口普查工作提供了有益借鉴。我市将以此次会议为契机，抓实抓牢人口普查重点环节工作，向实处发力、向短板用劲、向基层聚焦，为高质量完成人口普查任务奠定坚实基础。 省统计局党组成员、副局长冯文元，市委常委、常务副市长王琰君参加会议。(记者 戚帅华)