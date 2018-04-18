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国际牡丹园花开正艳 双休日去观赏吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-20 09:41

　　

国际牡丹园内的牡丹花海

　　几天前，国际牡丹园已全园进入盛花期，日前，虽有部分早开品种牡丹凋谢，但园内大多数牡丹花开正艳，九大色系各个牡丹品种形成片片花海，各地游客畅游其中，流连忘返。

　　随着牡丹文化节的推进，外地赏花游客数量呈持续攀升趋势。连日来，记者在国际牡丹园看到，拥入园内赏花的游客日益增多。一名来自安徽淮北的女性游客说：“我从西安开车往家回路过洛阳，到国际牡丹园赏花，久闻洛阳牡丹盛名，这次真是不虚此行，牡丹非常漂亮！”

　　记者获悉，国际牡丹园位于邙山上，与我市大多数牡丹园相比地势高，且牡丹园又坐落于一片洼地之中，南面的小丘陵起到了屏障作用，将途经的冷空气“拦截”下来，沉聚于此，形成得天独厚的小气候。因此，国际牡丹园的牡丹花期较我市不少牡丹园会延长7天至10天，充分保障了游客可以更久地欣赏到绽放的牡丹。

　　截至昨日，国际牡丹园内200多个品种20万株牡丹盛开，占本园牡丹数量的80%。盛开的牡丹品种有：花王、首案红、雪莲、日向、连鹤、楼兰美人等。(洛阳晚报记者 宋扬 王旭 通讯员 霍志鹏 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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