刘宛康会见正大制药集团总裁郑翔玲一行

昨日，市长刘宛康会见了来洛考察的正大制药集团总裁郑翔玲一行。

昨日，市长刘宛康会见了来洛考察的正大制药集团总裁郑翔玲一行。

刘宛康表示，正大集团是洛阳重要的战略合作伙伴，双方在诸多领域有着紧密而富有成效的合作。正大制药集团作为正大集团的重要板块，近年来发展迅速，已经成为中国医药领域的龙头企业。当前，洛阳正处在转型升级、高质量发展的关键时期，迫切需要与正大集团在更多领域、更深层次开展战略合作，扩大合作成果。洛阳生物医药资源较为丰富，初步形成了以现代中药、诊断试剂与设备、兽用疫苗等为主体的产业体系，有着与正大制药集团合作的资源优势、政策优势。希望双方把握机遇、深化合作，开辟新的领域，实现新的突破。洛阳市委、市政府将进一步强化服务意识，当好服务企业的“店小二”，持续优化营商环境，积极推动正大集团在洛企业持续健康发展，实现互利共赢。

郑翔玲高度评价了洛阳近年的发展变化，表示将发挥优势，谋求合作机会，助力洛阳产业转型升级，以实际行动回馈洛阳人民。

当天下午，郑翔玲一行与我市有关部门、有关县区及部分医药企业负责同志进行座谈对接，谋求在生物制药、健康养老等领域开展合作。

正大集团副总裁傅学军、省商务厅副厅长王军、副市长贺敏等参加上述活动。(洛阳日报记者 孙自豪 陈曦)