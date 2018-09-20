刘宛康到老城区、孟津县调研

昨日，市长刘宛康轻车简从、不打招呼深入老城区、孟津县，调研督导中央环保督察“回头看”反馈意见整改落实情况。 昨日，市长刘宛康轻车简从、不打招呼深入老城区、孟津县，调研督导中央环保督察“回头看”反馈意见整改落实情况。 老城区邙山办事处中沟村、井沟村附近生活垃圾、建筑垃圾成堆，存在大量黑臭水体，严重污染环境，影响周边居民生活。孟津县麻屯镇薄姬岭村一处砖厂非法取土，破坏耕地，污染环境，威胁古树，虽已停产多日，但未彻底实施“两断三清”(断水、断电，清原料、清设备、清场地)。刘宛康深入现场仔细察看，对上述责任不落实、整改不彻底问题提出严厉批评，责令闻讯赶来的老城区、孟津县有关负责同志立即组织人力物力坚决彻底整改。 刘宛康在调研督导过程中强调，污染防治是一项重大的政治任务，没有任何回旋的余地。各地各部门要认真贯彻习近平生态文明思想，按照中央环保督察各项要求和市委、市政府工作部署，以硬责任落实硬措施，以硬作风完成硬任务，坚决打好污染防治攻坚战，不断满足人民群众对美好环境的迫切需求。要坚持主动改、彻底改，做到问题不查清不放过，整改不到位不放过、群众不满意不放过。要坚持精准治污、科学治污，采取科学、无害化的处理方式处理生活垃圾、建筑垃圾，减少垃圾对环境的污染。要坚持重拳出击，严厉打击破坏生态环境的违法犯罪行为，对确定关停取缔的“散乱污”企业彻底实施“两断三清”，确保不死灰复燃。要从严督查问责，确保各项工作部署落到实处、见到实效。（洛阳日报记者 孙自豪）