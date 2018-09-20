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洛阳市2018年度社会保障重点民生实事全部完成

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 08:38

延安路社区智慧养老服务中心二胡合奏团 记者 常世峰 摄

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，大力发展养老服务业、对残疾儿童实施抢救性康复救助、建成40个“留守儿童之家”等社会保障领域重点民生实事全部完成。

　　去年全市新建养老床位3013个

　　“大力发展养老服务业，满足老年群体日益增长的养老服务需要”是我市2018年重点民生实事之一。市民政局党组成员、副局长倪建杰介绍，去年，市民政局先后两次发文推进该项工作，顺利完成2018年养老服务设施建设任务。

　　2018年，全市新建养老床位3013个；建成偃师、孟津、新安和嵩县4个县级居家养老服务信息平台并投入使用。此前，宜阳、洛宁、伊川、栾川和汝阳5个县级居家养老服务信息平台已建成投用。至此，全市9个县(市)居家养老服务信息平台已全部建成并投入使用，实现市、县两级居家养老服务信息平台全覆盖。

　　养老金最低标准提高到每人每月98元

　　通过城乡居民基本养老保险最低标准提高，进一步提升我市城乡居民养老保障水平，增强群众的获得感。

　　市社会保险事业管理局副调研员杨丽萍介绍，2018年8月底前，我市将全市城乡居民基础养老金最低标准从2018年1月1日起由每人每月80元提高到98元，增发1.93亿元，全部补发到位。从2018年9月起，按新的标准发放，切实提高了全市城乡居民基本养老保险待遇。

招聘会 记者 潘郁 摄

　　729名贫困残疾儿童获抢救性康复

　　一件实事改变残疾儿童的一生，一项康复带来残疾人家庭的生活幸福。昨日，市残联党组成员、副理事长张国美介绍，2018年，我市全面推进0至6岁脑瘫、孤独症、智力残疾儿童抢救性康复救助项目，投入895.212万元，对729名0至6岁贫困残疾儿童进行了抢救性康复。

　　同时，我市加大了建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作力度，去年全市共完成残疾人家庭无障碍改造3888户，共投入资金1312.8万元。

　　自2013年起，市残联每年对全日制大专以上残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施一次性救助。按照补助标准，当年考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人大学生，将一次性获得补助3000元，残疾人家庭子女大学生将一次性获得补助2000元。去年，全市共有941名受助者，其中残疾人大学生83名，残疾人家庭子女大学生858名，共资助196.5万元。

　　建成40个“留守儿童之家”

　　“申请市财政资金100万元，为留守儿童建成40个‘新家’，增加覆盖面、服务农村留守儿童4160人……”发布会上，市妇联副主席高彩霞介绍。

　　作为2018年我市重点民生实事之一，市妇联承担的“建成40个留守儿童之家”任务圆满完成。截至目前，我市共建成“留守儿童之家”434个，覆盖服务留守儿童136365人。

　　同时，我市“爱心妈妈”志愿服务队，在各“留守儿童之家”开展结对帮扶活动，让孩子们切身感受到妈妈的温暖、党和政府的关怀。(洛阳日报记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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