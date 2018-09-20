洛阳市近日集中开工的一些项目 涉及多个领域

这几天，栾川县陶湾镇不少村民喜上眉梢：听说自己的家乡不仅要加快发展旅游业，还要搞好基础设施建设，村民利用冬季旅游淡季的时间，改造农家宾馆的干劲更足了。

这几天，栾川县陶湾镇不少村民喜上眉梢：听说自己的家乡不仅要加快发展旅游业，还要搞好基础设施建设，村民利用冬季旅游淡季的时间，改造农家宾馆的干劲更足了。

近日，栾川县第一季度10个项目集中开工，总投资3.6亿元的陶湾镇美丽乡村示范项目在列。该项目主要建设民俗文化艺术街、自行车骑行步道、山体公园、污水处理厂及配套设施，同时还有农家宾馆改造、昌平小镇基础设施及环境提升，计划今年完成工程量的50%，明年11月竣工。

栾川县相关负责人介绍，陶湾镇依托其资源、文化、旅游等优势，将努力打造特色产业和养生度假区品牌。美丽乡村建设不仅能充分利用自然生态、乡土、历史文化等资源，也对节约和保护农业资源、改善乡村人居环境、促进栾川县城乡协调发展起到积极作用。

连日来，我市各县(市)区集中开工的一些重大项目，涉及美丽乡村、城建提升、节能环保等多个领域，将大大改善城乡居民的生活环境。

百城提质再发力。建设伊东新区是伊川县落实市委、市政府“北控东聚”发展思路，加快城市转型、提升城市品位和承载能力的重大决策。此次开工的伊东新区基础设施项目总投资4.96亿元，项目包含龙腾北路、文化路桥、碧泉湖公园、清泉湖四部分，将为伊东新区建设的全面实施奠定坚实基础。

山川游园绿更浓。老城区南关公园改扩建项目总投资1.5亿元，总占地面积约4.6万平方米，建设地上游园系统、休闲廊架、观景亭、广场、荷花池、文化馆、停车场等，将打造集文化服务、国民历史、园林艺术、市民休闲等功能于一体的开放性公园。汝阳县城郊森林公园群建设项目，主要对县城周边的瑞云山、凤凰山、云梦山、薛山及前坪水库进行绿化提升，建设完善道路、电力设施、景观台、公园步道等设施，整合周边自然和人文资源，为当地群众提供一个集游憩、休闲、生态教育和自然体验于一体的公共服务场所。

节能环保惠民生。伊川县静脉产业园项目总投资11.2亿元，主要包含1000吨/日垃圾焚烧发电项目、100吨/日污泥处理项目、50吨/日餐厨垃圾资源化利用项目、5万吨/年废矿物油综合利用项目。该项目的实施，将辐射伊川、汝阳、嵩县等周边地区，进一步加快推进全市城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等废弃物的无害化处理，对促进城乡生态文明水平提升具有重大意义。中国能源建设集团有限公司汝阳刘店8万千瓦风电项目，拟安装32台单机容量为2500千瓦的风力发电机组，与相同发电量的火电相比，每年可节约标准煤4.9万吨。（洛阳日报记者 李迎博）