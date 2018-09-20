洛阳市建设项目扬尘污染“最差工地”名单公布 被责令停工一个月

今天上午9时，洛阳市人民政府新闻办公室在洛阳市新闻发布厅，召开2018年全年环境污染防治攻坚战新闻发布会。洛报融媒记者李三旺在发布会现场，全程为广大市民播报新闻发布会情况—— 洛阳市控尘办主任马宏章：根据《洛阳市扬尘污染防控指挥部关于评定建设项目扬尘污染“最差工地”的通知》要求，为持续做好建设项目扬尘污染防治工作，进一步加大违规项目工地问责处理力度，全面完成全市大气污染防治攻坚战各项工作任务，市控尘指挥部对2019年1月份各级检查情况进行了汇总评定，决定将嵩县湖滨花园二期等5个项目(见附件)列为全市“最差工地”。 洛阳市建设项目扬尘污染“最差工地”名单： 一、嵩县湖滨花园二期5#7#楼地下车库(嵩县城人民路以南文化路以东) 工程类别：拆迁工地 责任单位：河南天泰富地置业有限公司 存在问题：1.重污染天气未执行管控指令。2.进行破拆作业未落实扬尘源应急减排要求。3.未落实拆迁工地100%湿法作业要求。4.物料露天堆放未有效覆盖。 处理决定：顶格经济处罚，停工一个月。 二、云星钱隆世家 工程类别：房屋建筑工程 责任单位：偃师市云星房地产开发有限公司 存在问题：重污染管控天气进行涉土作业，未办理施工许可证。 处理决定：顶格经济处罚，停工一个月。 三、伊河东段景观绿化工程 工程类别：园林绿化工程 责任单位：郑州森林苑园林绿化有限公司 存在问题：违反“两个严禁”，现场人工设备作业，大量黄土沙石堆无覆盖。 处罚决定：顶格经济处罚,停工一个月。 四、栾川县伊河上游水污染综合防治工程(方村-养子口段南岸)(栾川县城关镇北沟河) 工程类别：水利工程 责任单位：山东黄河工程集团有限公司 存在问题：1.现场大面积黄土裸露无覆盖。2.管控天气进行土方运输作业(吉安渣土车运输公司)。3.现场道路脏污。4.施工道路未硬化。5.无围挡无降尘设备。 处罚决定：顶格经济处罚，停工一个月。 五、伊川县新增国道343(原S323)伊川水寨至宜阳铁炉段工程(鸦岭镇) 工程类别：交通工程 责任单位：河南恒通公路桥梁建设有限公司 存在问题：1.管控天气涉土作业。2.使用不正规渣土车。3.大面积黄土裸露。4.监控覆盖面未达到百分之百。5.降尘措施不到位。 处罚决定：顶格经济处罚，停工一个月。