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全国十大考古新发现评选初评启动 洛阳有3个项目入围

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-19 10:23

定鼎门 记者 刘冰 摄

　　日前，2018年度全国十大考古新发现评选初评活动正式启动。全国有34个项目参加角逐，其中洛阳有3个，分别是：隋唐洛阳城宁人坊与定鼎门街遗址、西工区纱厂路西汉大墓、栾川龙泉2号洞旧石器时代遗址。

　　全国十大考古新发现评选是国家文物局委托中国文物报社和中国考古学会每年度举行的在全中国范围内评选当年重大考古发现的一项活动，被称为“中国考古界的奥斯卡奖”，始于1990年。

　　今年全国十大考古新发现竞争十分激烈，经层层遴选，评选活动办公室收到各发掘资质单位主动申报的参评项目34项作为初评候选项目，将通过投票产生20项进入终评。

 

出土的文物 记者 张怡熙 摄

　　隋唐洛阳城宁人坊与定鼎门街遗址

　　隋唐洛阳城宁人坊遗址位于隋唐洛阳城的西南部，为原隋唐洛阳城洛南里坊区定鼎门街西，从南第一坊。遗址地处今洛龙区古城路北、龙门大道西，是定鼎门片区世界文化遗产的重要组成部分。定鼎门街遗址位于隋唐洛阳城的南部，处于隋唐洛阳城的轴线上，是外郭城正南门定鼎门内中轴大街。通过历次对定鼎门大街的调查和发掘，可以了解到定鼎门大街始建于隋代大业元年(公元605年)，一直沿用至金元时期。

　　西工区纱厂路西汉大墓

　　南北长约15米、东西宽近14米，主墓室偏重于整个墓葬的西部，耳墓室形制独特，在以往洛阳地区的西汉考古中很少发现。该墓葬出土遗物数量多、种类丰富、级别高，为研究西汉中晚期高级贵族的生活习惯、埋葬习俗等提供了极为难得的实物材料。

发掘遗址 （资料图片）

　　栾川龙泉2号洞旧石器时代遗址

　　位于栾川县龙泉山公园内庙坡上。2014年至今，市文物考古研究院联合栾川县文物管理所在龙泉洞遗址进行考古发掘。遗址发掘总面积约20平方米，发现有1处灰烬及4处用火遗迹，出土的标本目前有20000余件，包括石制品、动物化石和骨器等，对于研究豫西地区旧石器晚期文化面貌有着重要的意义。（洛阳晚报记者 常书香 通讯员 程召辉）

定鼎门雄姿 记者 刘冰 摄
[ 责任编辑：马佳佳]
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