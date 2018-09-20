洛阳产业项目亮点多多特色凸显

日前，我市各县(市)区集中开工一批重大项目，掀起项目建设高潮。

日前，我市各县(市)区集中开工一批重大项目，掀起项目建设高潮。

重大项目建设是调整产业结构、促进经济发展的重要抓手，是转型发展的重要载体。此次各县(市)区集中开工的重大项目在科技创新、绿色发展、供给侧结构性改革等方面各有特色、亮点多多，是我市贯彻落实新发展理念的生动实践，也将夯实高质量发展的基础。

——发力开放创新，填补国内空白。伊川县的洛阳先力铝电解电容器材料生产项目，与世界电解电容正负极箔生产技术顶尖企业展开技术合作，填补国内技术空白。该项目投产后，将形成完整的正负极箔产品体系，打破相关产品严重依赖进口的局面，带动电解电容器及其相关材料制造企业集聚。

——把握改革机遇，加强优质供给。像搭积木一样建房子，装配式建筑成为近年我国建筑业供给侧改革的发力点。汝阳县的中电建(洛阳)装配式建筑科技有限公司产业园着力打造全国示范性装配式建筑部品部件产业园，建设自动化PC构件生产线、装配式市政构件生产线、新材料研发中心等，建成后将带动我市装配式建筑产业发展，为我市装配式建筑建设提供产业支撑。

——推进环保改造，践行绿色发展。新安县的洛阳万基发电公司2×330兆瓦机组改造工程项目计划投资5000万元，在机组实现超低排放基础上，采用烟气冷凝器技术路线为2×330兆瓦机组锅炉进一步进行环保改造，消除湿法脱硫后的烟囱“白烟”现象，对于降低视觉污染，改善城市环境，提高群众生活水平将起到积极的作用。

——瞄准消费升级，发力新兴产业。消费升级大趋势下，露营房车改造成为快速发展的新兴产业。新安县的奔驰特种车辆4S店项目，主要建设车辆展厅、办公区、养护车间、维修车间等设施，从事奔驰特种车辆改装、生产、销售及售后服务。此外，这一项目还将通过与中国重汽合作，对国产化底盘进行改装，生产高性价比中高端越野房车，力争让“洛阳造”房车从“新秀”成为“龙头”。

据介绍，高新区集中开工项目7个，总投资98亿元；洛龙区集中开工项目7个，总投资29.2亿元；老城区集中开工项目5个，总投资22.5亿元；瀍河区集中开工项目3个，总投资4.8亿元；新安县集中开工项目9个，总投资18.6亿元；汝阳县集中开工项目37个，总投资104.2亿元；栾川县集中开工项目10个，总投资43.7亿元；伊川县集中开工项目19个，总投资125.3亿元。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）