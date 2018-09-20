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洛阳市民生项目建设按下“快进键”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-26 08:57

　　汝阳县将建设一批总投资3.7亿元的扶贫项目；栾川竹海野生动物园项目5年内计划投资8亿元，将建成中原地区的千虎基地和万亩竹海养生度假区；伊川县将新建一个职业教育中心，可容纳在校生7000人……

　　日前召开的市委十一届九次全体(扩大)会议指出，要着力破解民生难题，坚决兜牢民生底线，持续办好民生实事，着力保障和改善民生。近日，在我市各县(市)区集中开工的重大项目中，有不少体量大、投资大、关注度高的民生类项目，项目建成后将大大提升群众的获得感。

　　扶贫项目有新进展。今年，汝阳县将建设一批扶贫项目，其中种植、养殖类到户产业项目20个，扶贫产业基地190个，第一书记产业项目41个，雨露计划项目4个。项目总投资3.7亿元，今年投资3.2亿元，项目实施后，将带动贫困户稳定增收。

　　旅游项目有新提升。旅游是栾川县的支柱产业，第一季度该县又开工了一批旅游项目。其中，抱犊寨景区提升项目总投资2.5亿元，将建设民国风情度假区、望牛岭木屋度假区、斜行登山观光电梯及配套设施等，通过对景区改造提升，满足旅客日益增长的观赏需求，推广抱犊寨特有的红色文化，打造一流的景区品牌，带动栾川旅游产业发展。此外，栾川竹海野生动物园项目5年内计划投资8亿元，将建成中原地区的千虎基地和万亩竹海养生度假区。

　　职业教育有新载体。根据伊川县职教中心新校区建设项目规划，该项目东临洛栾快速通道、南临罗村路、西临杜康大道、北临文化路，占地193.67亩，建筑面积13万平方米，预计可容纳在校生7000人。项目建设周期2年，一期工程计划今年8月竣工，9月开始一期招生。项目建成后，将提升伊川县职业技术培训工作条件，带动周边县市富余劳动力就业。

　　电商发展有新平台。高新区的乾发供应链跨境电商项目计划总投资10亿元，将搭建跨境电商综合服务平台，引进多家国内外电商及物流企业，开展跨境贸易电子商务直购进口与网购保税等业务，引进海外优质商品，为我市消费者提供更多实惠和便利。（洛阳日报记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：马佳佳]
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