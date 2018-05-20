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嵩县旧县：厚重历史 休闲胜地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-09 08:40

 

　　嵩县旧县镇历史文化悠久，城隍庙、歌舞楼、吉祥寺古迹犹存，背装、抬装、舞狮、鼓乐队等民间艺术源远流长。旧县背装已成功申报省级非物质文化遗产，曾参加南京世界文化名城博览会、洛阳牡丹文化节等节会活动。

　　旧县镇旅游资源丰富，其中吉祥寺荣称洛阳以南三大寺院之一，伊河漂流被誉为“中国森林第一漂”，青石峡素有“十里长峡一线天”之称，青岗漫原始森林、河阴沟十里竹廊、秋花塘精品民宿等都各具特色。

　　暑期活动精彩不断

　　伊河漂流

　　时间：7月初至10月底

　　地点：旧县镇河南村

　　内容：体验伊河森林漂、海啸大世界、高空滑道等嬉水项目。7月20日至8月20日，学生持准考证、学生证免门票。

　　仙女潭孔雀啤酒节

　　时间：7月10日至8月30日

　　地点：童子庄村仙女潭景区

　　内容：动物园、仙女潭游玩，游泳池嬉水，品尝孔雀宴，观赏仙女表演、灯展，体验山间小木屋等。除游泳池外，其他均免门票。

　　秋花塘

　　时间：全年营业

　　地点：童子庄村秋花塘

　　内容：体验精品民宿，感受古典文物家具，品尝乡土美食，慢享人生。

　　九龙湾

　　时间：全年营业

　　地点：旧县镇上川村九龙山高速出口

　　内容：品尝鱼宴，品鉴名贵兰花，观赏伊水风光，体验果园采摘、池塘垂钓。

　　嵩县旧县镇旅游线路推荐

　　●九龙湾半日游：洛阳出发走洛栾高速到九龙山站下站→上川村九龙湾

　　●伊河漂流1日游：洛阳出发走洛栾高速到旧县站下站→洛栾快速通道→河南村伊河漂流

　　●童子庄村2日游：洛阳出发走洛栾高速到旧县站下站→洛栾快速通道→童子庄村仙女潭和秋花塘
[ 责任编辑：席倩倩]
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