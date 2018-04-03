记者昨日从河南自贸区洛阳片区管委会获悉，随着230项省级行政审批权限、147项市级行政审批权限陆续下放自贸区洛阳片区，自贸区洛阳片区在全省范围内首个推行“一枚印章管审批”，行政审批效率大幅提升。

记者昨日从河南自贸区洛阳片区管委会获悉，随着230项省级行政审批权限、147项市级行政审批权限陆续下放自贸区洛阳片区，自贸区洛阳片区在全省范围内首个推行“一枚印章管审批”，行政审批效率大幅提升。

“以前办理兽药生产许可证和兽药GMP证书预计需要60个工作日，如今审批服务时间缩短为4个工作日以内，环节减少为3个，压缩比例达到93%，为产品批签发上市节省了大量时间，目前已经生产上市了6个批次的产品。”昨日，普莱柯生物工程股份有限公司相关负责人高兴地告诉记者，“一枚印章管审批”让企业切实享受到深化行政审批制度改革的红利。

洛阳片区管委会行政审批局相关负责人介绍，“一枚印章管审批”指的是将多部门行政审批权限统一由一个部门行使。具体到自贸区洛阳片区来说，就是在承接省级、市级下放行政审批权限的基础上，将审批权限由行政审批局统一行使。这样群众只需要跑一个部门，不仅减少了办事群众往返多个部门办事的次数，还有利于审批部门进一步整合审批环节、消减申报材料、优化审批流程、压缩审批时限、提高审批效率。

去年8月，省政府向自贸区洛阳片区下放第一批省级经济社会管理权限455项，其中包括行政审批权限230项。近日，我市又将涉及29个市直部门的147项市级行政审批权限下放至自贸区洛阳片区。目前，包括省级下放行政审批权限230项、市级下放权限147项，共计377项行政审批事项将全部集中到行政审批局进行审批。从“377”变“1”，自贸区洛阳片区将行使省、市两级行政审批权，全面推行“一窗受理、一网通办、一次办妥”，真正实现行政审批“只进一个门、只找一个人、只盖一个章”。

为充分释放“一枚印章管审批”红利，自贸区洛阳片区还同步建立了自贸区“互联网+政务服务”网络平台，行政审批事项全部上网，并提供行政审批“全天候在线”服务；建设“洛阳自贸区掌上审批”手机APP，为企业和群众提供24小时不间断审批服务，进一步方便企业和群众办事、办证。

下一步，自贸区洛阳片区将以进一步深化行政审批制度改革为主线，以依法行政、简政放权、优化流程、创新服务为重点，打造审批事项最少、审批流程最简、审批时限最短、审批服务最优的行政审批“洛阳模式”，为自贸区洛阳片区发展营造更好的政务服务环境。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）