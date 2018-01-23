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自贸区洛阳片区办理省内首例“证照分离”行政审批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-03 08:39

　　昨日，自贸区洛阳片区办理了省内首例“证照分离”行政审批。率先享受这一政策便利的企业是洛阳市天俊印刷工业有限公司，该企业有关人员通过递交“告知承诺书”，跑了一趟就完成了地址变更，领到了新的营业许可证。

　　自贸区洛阳片区行政审批局工作人员介绍，为解决“办照容易办证难”的问题，自贸区洛阳片区探索开展“证照分离”改革试点。以这次办理的“设立从事包装装潢印刷品和其他印刷品经营活动的企业审批”为例，以前的审批一共5个环节，至少需要7个工作日，企业需要提交7项材料跑两趟才能办完。现在，企业前来咨询时工作人员会一次性告知申请人审批条件和需要提交的材料，申请人承诺符合审批条件并提交有关材料，签署承诺书后工作人员即可当场受理。自贸区洛阳片区行政审批局当天做出审批决定，3个工作日内会到企业进行勘验，现场勘验时企业补交剩余材料且顺利通过勘验即可现场领证。

　　该企业负责人梅林说：“这次变更地址，从提交材料到出证只用了2个工作日，效率真是高，而且是自贸区洛阳片区工作人员来到我们这儿直接给发证，省心又省事儿。”

　　自实施“证照分离”改革试点以来，自贸区洛阳片区逐一优化流程，取消许可类审批事项5项，审批改为备案2项，实行告知承诺40项，在逐步改变传统窗口审批模式的同时，为市民、企业提供更加方便、高效、优质的行政审批服务。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：史戎戎]
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