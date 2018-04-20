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自贸区洛阳片区开出省内首张“告知承诺”许可证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:00

　　近日，经河南自贸区洛阳片区人员现场勘查和当场发证，我市某印刷企业在企业门口就拿到了印刷经营许可证。这份许可证也是省内通过“证照分离”改革，在“告知承诺制”审批模式下开出的首张许可证。

　　几天前，该企业负责人在洛阳片区综合服务大厅办理企业地址变更业务时，签署了一份“告知承诺书”。以前，审批有5个环节，需花费7个工作日、跑两趟才能办完；如今，同样的审批事项只需要3个环节，花费4个工作日，企业就可以实现“一趟办结”。

　　流程简化、时间缩短、效率提高……这种变化，得益于在洛阳片区范围内实施的“证照分离”改革。

　　“证”“照”是企业进入市场的两把“钥匙”。其中，“照”指的是工商部门颁发的营业执照，“证”指的是各相关行业主管部门颁发的经营许可证。过去开办一家公司，既要取得主管部门发放的经营许可证，也要取得工商部门颁发的营业执照，存在着办证多、办证难等问题。试点“证照分离”改革，就是通过审批改革，进一步降低市场准入的门槛。

　　洛阳片区管委会行政审批局负责人介绍，目前，在洛阳片区开展的“证照分离”改革试点工作主要有4个方向，包括直接取消审批、由审批改为备案、实行告知承诺制、提升透明度和可预期性等。

　　目前，我市“证照分离”改革试点工作推进顺利。洛阳片区通过逐一优化流程、简化环节，迄今已取消许可类审批事项5项，审批改为备案2项，实行告知承诺制40项。下一步，还将借助综合政务服务信息化平台，全面实行“一窗受理”“一次办理”，构建以“一次办妥”为核心的政务服务体系。 （洛阳日报记者 陈曦 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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