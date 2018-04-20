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中国科学院院士徐宗本：洛阳城市特点与大数据发展（嘉宾看洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:00

　　■嘉宾介绍：

　　徐宗本，中国科学院院士，西安交通大学数学与统计学院教授、博士生导师，国家重点基础研究发展计划(973)首席科学家，曾主持完成国家973、863、国家自然基金、香港UGC科学基金等多个国家级科研课题，获得国家自然科学二等奖、中国CSIAM苏步青应用数学奖等多项荣誉。

　　■嘉宾讲述：

　　洛阳有很好的工业基础，在现代信息化社会中也面临着很多挑战。面对如何把传统工业改造得更富有竞争力这一问题，利用好企业生产所积攒的大数据，是其中最重要的抓手。

　　从宏观上讲，工业大数据应用将实现传统工业升级换代，最主要的表现是生产模式的改变。大数据将使得企业生产模式从过去的以产品为中心变为以服务为中心，所有设计将以用户感受为出发点，从而出现各种定制化工序和产品。

　　在满足人民日益增长的美好生活需要方面，大数据同样起着重要作用。比如，洛阳作为一座旅游城市，完全可以利用大数据分析，对游客的消费方式进行引导等。在政策制定方面，洛阳同样可以通过网络调查等方式收集大数据并进行分析，从而实现各项惠民政策的精准落地。

　　总体而言，在洛阳发展大数据，首先要用好自己的优势。每个城市都有自己的独特性，对洛阳而言，历史文化名城的积淀、深厚的工业基础，以及奋发有为的精神状态都是重要的优势，要与这些优势相结合。

　　其次，发展大数据不要盲目。对于洛阳存在的问题要进行具体分析，对此政府要有清晰的规划。

　　最后，要从源头上增加大数据来源。发展大数据的基础，是要拥有一定量级的数据。所以，在发展大数据时，要通过政策鼓励等，充分调动产生数据的基层单位的积极性。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 通讯员 刘强）
[ 责任编辑：席倩倩]
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