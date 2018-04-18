自贸区洛阳片区综合服务中心：对办事人员不满意 您可给差评

“您好，请对我的服务做出评价。”现在，在自贸区洛阳片区综合服务中心办理业务，您可以通过评价器对工作人员的服务做出评价，而评价结果会在自助查询服务终端上实时显示并存档作为考核依据。
“您好，请对我的服务做出评价。”现在，在自贸区洛阳片区综合服务中心办理业务，您可以通过评价器对工作人员的服务做出评价，而评价结果会在自助查询服务终端上实时显示并存档作为考核依据。
从4月10日以来，自贸区开展为期一个月的春风服务月活动，提升一线窗口服务水平。
现场正在国税窗口办理业务的市民张女士说：“网购不满意可以给差评，没想到来自贸区办事不满意也可以给差评。”
综合服务中心有关负责人介绍，这一举措主要是为了完善监督评价功能，将对出现差评的窗口和个人进行提醒和告诫，对多次出现差评者进行相应处罚。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 汪冰冰 史晓龙）
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