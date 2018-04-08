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“牡丹13号”近期将在洛阳地铁1号线“服役”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 09:34

　　20日，一台名为“牡丹13号”的“洛阳造”盾构机正式下线，将于5月被运往洛阳地铁1号线工程正式“服役”。

　　20日，在中铁工程装备集团洛阳有限公司(以下简称“中铁装备集团洛阳公司”)盛旗生产基地，一台直径达6.47米、长约85米、总重约450吨的土压平衡盾构机横置在生产车间内。

　　为庆祝这台洛阳本土生产、用于洛阳地铁1号线建设的“牡丹13号”盾构机正式下线，中铁装备集团洛阳公司特意在盾构机刀盘的正中央喷绘了一朵巨型的牡丹花图案，色彩艳丽、十分醒目。

　　中铁装备集团洛阳公司党工委书记、执行董事王俊龙介绍，“牡丹13号”盾构机下线后，将用于洛阳地铁1号线应天门站到丽景门站区间、应天门站到周王城广场站区间的盾构施工。王俊龙说：“盾构机刀盘上牡丹花和中铁蓝相结合的喷绘，也蕴含着我们公司扎根洛阳、奉献洛阳、进而‘花开’洛阳的寓意。”

　　洛阳地铁1号线应天门站到丽景门站区间的地质条件复杂，为黄土状粉质黏土、细砂和卵石层，存在刀盘刀具磨损快、换刀困难、渣土止水性差等问题。中铁装备集团洛阳公司副总经理张哲学介绍，该公司对原有盾构机产品进行改进和优化，在刀盘面板上加装了耐磨复合钢板和大圆环耐磨合金保护刀具，优化后的盾构机刀盘具备了更强的破岩功能，耐磨性、适用性和施工效率将大大提升。

　　“牡丹13号”盾构机将于何时正式下井作业？

　　中铁七局洛阳地铁1号线应天门站有关负责人介绍，目前，该标段项目正在进行地下结构段施工，预计将于4月底完成。该负责人说：“我们要先期完成4个结构段施工，为85米长的盾构机下井安装、掘进提供条件。”

　　根据工期安排，“牡丹13号”盾构机将于5月初被运往洛阳地铁1号线应天门站，待完成下井安装、调试后，计划于5月底正式开始掘进作业。

　　除“牡丹13号”盾构机外，目前，中铁装备集团洛阳公司承建的其余多台盾构机也在全力研发生产中，助力实现“洛阳地铁洛阳造”。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 常焱锋）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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