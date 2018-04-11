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安徽合肥轨道交通建设中用上“洛阳心”盾构机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-17 09:11

　　近日，在安徽合肥轨道交通三号线建设中，我国首台使用国产主轴承的再制造盾构机圆满完成2369.65米掘进任务。这表明由中铁隧道集团牵头、洛阳LYC轴承有限公司研制的国产主轴承经受住实践检验，对推动盾构机核心部件国产化具有重大意义。

　　盾构机外号“穿山甲”，被广泛运用于地铁、铁路、电力、市政管网、过江隧道等地下空间建设工程，是一种短使用周期、高价值成本的设备，当前国内保有量已超1500台。目前，大量盾构机面临性能严重下降、使用成本不断增加甚至报废的问题，对其实施再制造，具有显著的社会效益和经济效益。但盾构机的“心脏”——主轴承，其研制技术一直被国际少数知名轴承企业所垄断，是盾构机再制造的瓶颈。

　　作为行业内唯一被工信部列入盾构机再制造试点的施工企业，中铁隧道集团近年致力于实现盾构机核心部件的国产化，推动盾构机再制造产业发展。

　　此次应用成功的设备是中铁隧道集团为适应合肥地层，专门组织再制造的土压平衡盾构机。经过再制造，该盾构机不仅系统更加优化，恢复了原机性能，还首次使用了洛阳LYC轴承有限公司研制的主轴承。

　　“主轴承可靠性要求极高，出一点问题就会对工程产生重大影响。我们对主轴承原材料设计、轴承结构设计、热处理技术研究、精密制造技术、检测技术及装配技术等方面进行攻关，创立多项标准，确保主轴承各项性能均达到国际先进水平。”洛阳LYC轴承有限公司技术中心三室主任周琳介绍，此次应用成功的盾构机主轴承直径2.6米，能满足直径6米至7米盾构机连续工作1.5万小时以上，标志着我国已经掌握了盾构机主轴承研制的核心技术，打破了少数国外公司的技术垄断。

　　截至目前，这台再制造盾构机累计完成2369.65米掘进任务，最高日掘进28.5米，最高月掘进397.5米，与同类新造盾构机相比，质量不相上下。

　　近年，随着以轨道交通为代表的城市基础设施建设进一步升温，《中国制造2025》战略的实施和“一带一路”建设的推进，盾构机行业迎来发展的战略机遇期。对此，中铁隧道集团将建设大型盾构基地，推动再制造盾构机产业向集约化发展；洛阳LYC轴承有限公司将加大主轴承研发和推广力度，力争更多盾构机用上“洛阳心”。 （洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 余柯 段宏杰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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