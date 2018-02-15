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昨日，洛阳地铁建设定制的首台专属盾构机“牡丹13号”下线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 11:18

盾构机上“开”牡丹 记者 杜卿 摄 

　　您可见过直径6.47米的巨型牡丹？昨日，一朵娇艳的状元红“牡丹”在盾构机刀盘上“绽放”，黄黄的“花蕊”、鲜红的“花瓣”、青翠的“绿叶”……这朵直径6.47米的“牡丹”让围观者赞叹不已。这是由中铁装备集团为洛阳地铁特别定制的首台专属盾构机。未来，白马寺、天堂等洛阳元素都可能出现在专属盾构机上。

　　曾经城内开花城外香，如今为家乡量身定制

　　中铁装备集团是一家起源于洛阳的装备制造企业。您可能不知道，我市虽然刚开始建设地铁，但为其他城市地铁建设提供“洛阳造”盾构机已有10年了。

　　从2008年开始，中铁装备集团将我市作为盾构部件的主要加工基地，并联合我市十余家本土企业，在盾体、刀盘、管片拼装机、环件、主驱动等盾构机关键部件制造进行合作。先后为北京、广州、深圳、福州、南京、郑州、西安、贵阳等8个城市的地铁建设，累计完成制造“洛阳造”盾构机近20台。

　　为更好服务洛阳地铁建设，去年，中铁装备集团在自贸区洛阳片区成立了全资子公司——中铁工程装备集团洛阳有限公司(以下简称“洛阳公司”)。据洛阳公司副总经理张哲学介绍，在盾构机生产前，专业技术人员都会进行详细的地质条件勘测，以洛阳地铁1号线应天门站到丽景门站区间为例，地质情况为黄土状粉质黏土、细砂和卵石层，盾构机在此地质条件下进行作业，要特别注意砂卵石地层掘进主驱动扭矩、刀盘、刀具磨损及换刀、“糊刀”等问题。

　　针对不同问题，洛阳公司为我市地铁建设量身打造了11台专属盾构机，其中土压平衡式盾构机9台、泥水盾构机2台，让洛阳地铁享受到了“洛阳造”的便利，曾经城内开花城外香的装备制造业，如今也在家乡“盛放”了。

　　“牡丹13号”盾构机，为牡丹文化节献礼

　　昨日刚刚下线的这台盾构机整机总长85米，重450吨，是为我市地铁建设量身打造的首台专属盾构机，编号为“牡丹13号”。这个称呼可谓名副其实，因为其主刀盘上真的有一朵巨型“牡丹”。

　　记者了解到，这朵巨型“牡丹”是专门为牡丹文化节献礼而喷绘的，整体选用了红色和蓝色，分别代表洛阳状元红和中国中铁蓝，寓意中铁装备集团依托洛阳公司的运营扎根洛阳、奉献洛阳、服务洛阳，进而“花开”洛阳。

　　这朵漂亮的“牡丹”将绽放在地铁1号线02标段应天门站到丽景门站区间以及应天门站到周王城广场站区间，预计4月底运往施工现场，开始掘进。

　　更多洛阳元素将在盾构机上呈现

　　昨日，记者还从洛阳公司有关负责人那里获得一个好消息，未来，由该公司生产的盾构机将与不同的洛阳元素结合，可能您熟悉的天堂、明堂、白马寺等洛阳名片都将出现在盾构机上。

　　您还希望哪些洛阳元素能牵手洛阳地铁呢？不妨拨打我们的热线电话66778866，或者关注“微动洛阳”微信公众号留言告诉我们。说不定下一台盾构机上就会出现您想看到的美景。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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