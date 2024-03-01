“五一”假期天气如何？洛阳市气象局发布最新天气预报

刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。

刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。 刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：阴天有中雨，局部地区有大雨，偏东风3级转西北风3到4级。 4月30日(周二)：小雨转多云，气温13℃～20℃。 5月1日(周三)：多云到晴天，气温10℃～23℃。 5月2日(周四)：多云转阴天，气温12℃～23℃。 5月3日(周五)：阴天转小雨，气温15℃～24℃。 5月4日(周六)：阴天有小雨，气温13℃～22℃。 5月5日(周日)：小雨停止转晴天，气温12℃～23℃。 5月6日(周一)：晴天间多云，气温15℃～30℃。⑥