“五一”假期天气如何？洛阳市气象局发布最新天气预报

刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。
刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。
刚刚，洛阳市气象局发布“五一”假期天气预报，根据最新气象资料分析，“五一”假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到30日、5月3日到5日有降水天气过程。
具体预报如下：
今天夜里：阴天有中雨，局部地区有大雨，偏东风3级转西北风3到4级。
4月30日(周二)：小雨转多云，气温13℃～20℃。
5月1日(周三)：多云到晴天，气温10℃～23℃。
5月2日(周四)：多云转阴天，气温12℃～23℃。
5月3日(周五)：阴天转小雨，气温15℃～24℃。
5月4日(周六)：阴天有小雨，气温13℃～22℃。
5月5日(周日)：小雨停止转晴天，气温12℃～23℃。
5月6日(周一)：晴天间多云，气温15℃～30℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605