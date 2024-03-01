丁俊晖VS奥沙利文！洛阳龙门石窟上演巅峰对决

15日晚，在波光粼粼的伊河东岸，在卢舍那大佛祥和的目光中，洛阳龙门大师赛大幕拉开。世界斯诺克两位殿堂级巨星——丁俊晖与奥沙利文，在世界文化遗产龙门石窟的壮丽背景下，为广大观众奉上一场巅峰对决。

15日晚，在波光粼粼的伊河东岸，在卢舍那大佛祥和的目光中，洛阳龙门大师赛大幕拉开。世界斯诺克两位殿堂级巨星——丁俊晖与奥沙利文，在世界文化遗产龙门石窟的壮丽背景下，为广大观众奉上一场巅峰对决。

丁俊晖1987年出生于江苏省宜兴市，8岁接触台球。2006年，19岁的丁俊晖击败奥沙利文，赢得北爱尔兰杯冠军，成为备受瞩目的台球天才。丁俊晖打球沉着稳健，善于思考，控球细腻。职业生涯共获得11次排名赛冠军、2次PTC分站赛冠军以及1次温布利大师赛冠军。2014年成为台联有史以来第11位世界第一，也是首位登上世界第一的亚洲球员。

奥沙利文1975年出生于英格兰艾塞克斯，绰号“火箭”，现世界排名第一。凭借快速精准的击球风格和进攻性打法，在各类赛事中拿下81座冠军奖杯，并保持着1210杆破百、15杆147满分杆等记录。

本次大赛由洛阳市体育局与中国台球协会联合主办，旨在响应国家体育总局、商务部、文化和旅游部关于“体育赛事进景区、进街区、进商圈”的要求，地点位于龙门石窟东山观景台。

赛前，两位斯诺克大师搭乘游船欣赏秀美的龙门山水，并前往奉先寺参观，为这场竞技场上的强强对话，赋予浓厚的历史人文色彩，也为全球观众呈现一场视觉与文化交织的感官盛宴。

赛事主办方介绍，举办高水平赛事满足了群众的精神文化需求，对推动斯诺克运动发展，打造体旅融合赛事IP，展示洛阳城市气质等方面产生积极的影响。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）