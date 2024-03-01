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项目为王！洛阳开展工业项目建设百日攻坚行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 19:09
　　

　　洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日启动2024年工业项目建设百日攻坚行动，将围绕项目谋划、开工、进度、投资等重点发力，确保行动期间全市新开工重点工业项目70个以上。

　　抓项目谋划。洛阳将围绕5大先进制造业集群、17条重点产业链“备”项目，围绕补短强基“增”项目，不断打造全市工业经济新的增长点，力争“三大改造”项目占工业项目比重达70%、优势产业链项目占比达80%。

　　促项目开工。洛阳将加大对计划开工项目协调力度，实行台账式、清单式管理，及时协调解决项目开工建设中存在问题，推动中南高科·光电智荟科技产业社区等项目新开工建设，确保新开工重点工业项目70个以上。

　　推项目进度。紧扣项目建设节点，洛阳将强化项目配套服务，提升要素保障能力，实行项目建设定期调研和月通报机制，重点推动中州时代新能源电池产业基地(一期)、中石化百万吨乙烯等超50亿元项目建设进度，加快中航光电高端互连科技产业社区等380个在建工业项目施工进度，推动河南氢沄燃料电池研发生产等90个项目按计划投产达效，加快形成一批工业经济新的增长点。

　　稳项目投资。洛阳将做好工业项目立项备案、入库统计、工业投资调研指导等工作，以项目投资促工业投资，确保行动期间形成更多投资实物量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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