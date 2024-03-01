郑州、杭州、上海方向！洛阳站、洛阳龙门站增开始发临客

29日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为满足“五一”旅客出行需求，洛阳站、洛阳龙门站增开始发临客。 29日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为满足“五一”旅客出行需求，洛阳站、洛阳龙门站增开始发临客。 具体车次如下： 普速 K5360洛阳站﹣郑州站开点：7：36开行周期：4月30日，5月1日、5日、6日 T4272洛阳站﹣郑州站开点：10：57开行周期：4月29日—5月6日 K5376洛阳站﹣郑州站开点：15：57开行周期：4月29日—5月6日 K5368洛阳站﹣郑州站开点：18：06开行周期：4月29日—5月6日 高铁 G4458洛阳龙门站﹣杭州西站开点：3：11开行周期：5月1日、2日、6日 G4644洛阳龙门站﹣上海虹桥站开点：4：14开行周期：5月1日、2日、6日 G4482洛阳龙门站﹣上海虹桥站开点：21：01开行周期：4月30日，5月1日、5日 G4414三门峡南站﹣上海虹桥站开点：2：51开行周期：5月1日、2日、6日 G6700渑池南站﹣郑州东站开点：7：17开行周期：5月1日、2日、6日 G9194洛阳龙门站﹣郑州东站开点：10：08开行周期：4月29日—5月6日 G9196洛阳龙门站﹣安阳东站开点：12：48开行周期：4月29日—5月6日 洛阳铁路部门提醒，旅客朋友可通过铁路12306网站、客户端等渠道查询列车运行具体车次、停靠站、时刻等信息，也可关注各火车站公告，以便合理安排行程。调图后，旅客列车具体开行情况以12306及各车站公告为准。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图）