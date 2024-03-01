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“五一”假期邂逅“国色天香” 洛阳最新赏花攻略请查收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 19:56

　　“五一”假期来临，洛阳将迎来新一轮客流高峰，天南海北的游客期待在洛阳邂逅一场“国色天香之约”。

　　目前，洛阳中心城区牡丹观赏季已进入中后期。各大牡丹观赏园通过增植晚开牡丹、加强花期调控等举措，延长牡丹花期，打造连片盛开的观赏效果。

　　与此同时，在位于南部山区的高山牡丹芍药种植基地，由于海拔高、气温低、花期晚，大片牡丹芍药正竞相绽放。

　　如果您“五一”来洛赏花，这些观赏园和种植基地不容错过。

　　●国家牡丹园

　　地址：邙岭大道与周山大道交叉口东

　　国家牡丹园位于邙岭之上，以晚开牡丹为特色，牡丹芍药远缘杂交的新品种相继绽放。除此之外，国家牡丹园内设有室内展馆，面积达1200平方米，设有四大展厅，保持17℃恒温和70%湿度，通过现代技术保持牡丹全年开花，同时还搭配了特色插花微景观，供游客欣赏。

　　●中国国花园

　　地址：龙门大道2号

　　“五一”假期，五月坊内牡丹花开正艳。目前坊内100多个品种近两千株牡丹开放，既有我国传统名品洛阳红、乌龙捧盛、青龙卧墨池、贵妃插翠、宫样妆等，又有国际交流品种岛大臣、岛锦、明石泄、紫红殿、村松樱等。此外，网红明星“银丝贯顶”“春柳”“初乌”等持续“圈粉”，不断吸引游客慕名前来打卡拍照。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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