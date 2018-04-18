洛阳市分别与中国博物馆协会、中国古都学会签署战略合作协议，与欧洲遗产委员会签署文化遗产领域战略合作备忘录

昨日，在世界古都论坛开幕式上，市政府分别与中国博物馆协会、中国古都学会签署战略合作协议，与欧洲遗产委员会签署文化遗产领域战略合作备忘录，并将在“博物馆之都”建设、古都论坛常态化举办、文化产业发展、中欧文化遗产交流等方面深入开展合作。

世界古都论坛开幕式 记者 曾宪平 摄

昨日，在世界古都论坛开幕式上，市政府分别与中国博物馆协会、中国古都学会签署战略合作协议，与欧洲遗产委员会签署文化遗产领域战略合作备忘录，并将在“博物馆之都”建设、古都论坛常态化举办、文化产业发展、中欧文化遗产交流等方面深入开展合作。

围绕“博物馆之都”建设

我市将与中国博物馆协会，在博物馆建设、可移动文物保护、举办陈列展览、推动文化遗产合理利用等方面开展广泛合作。

中国博物馆协会将把洛阳作为重要合作城市，定期在洛阳开展国内外博物馆领域有影响力的活动等，紧抓国家“一带一路”建设机遇，加强与国内外博物馆交流合作，推进洛阳文物“走出去、活起来”。

围绕传承古都文化遗产

我市将与中国古都学会，在文物保护、学术研究、文化交流、文化产业发展、文创产品开发、文化活动举办等方面开展合作，共同支持定期在洛阳举办世界古都论坛，促进文化遗产领域的交流与合作，实现古都文化遗产保护、展示、利用等领域最新成果共享。

双方还将共同致力于提升古都文化自信，积极推进古都文化遗产的成果转化，使之成为全域旅游、城市复兴和实现人类对美好生活向往的重要力量。

围绕中欧文化遗产交流

我市将与欧洲遗产委员会，在文物保护、学术研究、文化交流、文化产业发展、文创产品开发、文化活动举办等方面开展合作，共建遗产保护利用最佳成果共享机制。

欧洲遗产委员会将积极向欧洲等地区推介洛阳的文化遗产资源，特别是那些可能作为遗产旅游目的地的项目，拓展双方人文交流的广度和深度。 （洛阳日报记者 朱艳艳 李东慧）