世界古都论坛在洛阳开幕 李亚、关强、汉斯马丁·君特·辛兹、埃尔玛·诺迪共同揭幕

昨日上午，世界古都论坛在洛阳隆重开幕，200余位国内外嘉宾齐聚洛阳，共商世界古都文化遗产保护利用大计。省委常委、市委书记李亚，国家文物局副局长关强，国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹，国际博物馆协会主席代表埃尔玛·诺迪共同为论坛揭幕。

昨日上午，世界古都论坛在洛阳隆重开幕，200余位国内外嘉宾齐聚洛阳，共商世界古都文化遗产保护利用大计。省委常委、市委书记李亚，国家文物局副局长关强，国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹，国际博物馆协会主席代表埃尔玛·诺迪共同为论坛揭幕。

出席论坛的嘉宾还有：国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长、秘书长安来顺，中国古都学会会长萧正洪，中国社会科学院学部委员刘庆柱，北京大学考古文博学院院长杭侃，中国文物报社社长李耀申，故宫博物院副院长冯乃恩，欧洲遗产委员会董事会成员基·欧仁·克劳斯，乌兹别克斯坦布哈拉市副市长卡默尔·加福罗维奇·达乌罗诺夫，以及来自埃及、德国、意大利、英国、越南等20多个国家和地区的专家学者，我国著名古都北京、西安、南京、开封、杭州、安阳、郑州等城市的代表等。

李亚在开幕式上致辞，对各位嘉宾的到来表示诚挚欢迎，并简要介绍了河南、洛阳历史文化遗产保护利用工作情况。他说，中国共产党和中国政府高度重视优秀传统文化的保护、传承和利用。习近平总书记指出，要“像爱惜生命一样保护好历史文化遗产”，强调“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”。近年来，洛阳坚定文化自信、坚持守正出新，以建设国家历史文化公园、打造“博物馆之都”等为抓手，着力构建文化传承创新体系，保护固态、传承活态、发展业态，统筹做好历史文化遗产保护利用的立法、宣传、规划和项目建设，加快建设国际文化旅游名城，进一步擦亮了“千年古都”的金质名片。

李亚表示，把古都文化遗产保护好、传承好、利用好，是国际社会共同的责任。洛阳携手中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局共同举办世界古都论坛，旨在搭建不同国家和地区、相关国际组织之间交流合作的桥梁和纽带，互学互鉴、加强合作，进一步做好古都文化遗产的保护、传承和利用工作，带动全方位、多层次、宽领域的开放合作。洛阳将以自美其美的底气、美人之美的胸怀、与人共美的合作，与大家一起携起手来，为做好历史文化遗产保护利用工作贡献智慧和力量。

埃尔玛·诺迪代表国际博物馆协会，对在洛阳举办世界古都论坛表示热烈祝贺，向各国著名古都城市代表和专家学者齐聚一堂研讨表示热烈欢迎。她说，中国是世界上著名的文明古国，历史传承悠久。近年，中国经济社会和科技都取得突飞猛进的发展，在遗产保护和文化交流方面成效显著，在国际上发挥了重要作用。洛阳是一个美丽的城市，牡丹盛开，古迹众多，是举世闻名的古都城市。国际博物馆协会是世界上最大的专业化博物馆联盟组织，多年来致力于博物馆及文化遗产保护、交流工作，希望与洛阳等城市开展更加广泛的交流与合作。文明因相互认可才得以更加丰富，希望与会人员畅所欲言、分享成果经验，将此次论坛办成一届互学共鉴、成果丰硕的盛会。

关强在开幕式上说，中国政府历来高度重视文化遗产保护利用工作。洛阳作为底蕴深厚、名冠古今的历史文化名城，保护古都遗产责任重大，使命光荣。

近年，洛阳充分发挥国家大遗址保护片区的资源优势，紧跟新时代，开启新征程，重点实施了以隋唐洛阳城遗址为代表的一系列文物保护展示工程，初步形成了融合发展、互利共赢的大遗址保护“洛阳模式”，积极创建“博物馆之都”，为建设国际文化旅游名城添砖加瓦。充分展示利用国际文化遗产保护最新成果，开展广泛的交流与合作，在日益全球化的今天尤为重要。此次，来自国内外的专家学者聚集洛阳，共同探讨文化遗产保护传承的新趋势和新方法，必将为古都文化遗产保护传承提供对策和支持，让古都文化展现出永久魅力和时代风采，为人类持续和谐稳定、文明进步贡献古都智慧。

在开幕式上，市政府分别与中国博物馆协会、中国古都学会签署了战略合作协议，与欧洲遗产委员会签署了文化遗产领域战略合作备忘录。

开幕式结束后，洛阳市市长刘宛康、汉斯马丁·君特·辛兹、刘庆柱、埃尔玛·诺迪、萧正洪、卡默尔·加福罗维奇·达乌罗诺夫和开封市副市长孙晓红先后围绕“古老的文明、崭新的故事”进行了主旨发言。

昨日下午和今天上午，与会学者围绕“古都文化遗产的保护利用与国际合作”和“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分论题进行专题发言。

省政府副秘书长王梦飞，省文化厅厅长宋丽萍，省文物局局长田凯，市领导杨炳旭、王敬林、魏险峰等参加相关活动。 （洛阳日报记者 李江涛 李东慧 朱艳艳）