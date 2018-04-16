古老的文明 崭新的故事——世界古都论坛主旨发言摘要

洛阳是中国八大古都之一，先后有13个朝代在洛阳建都，建都史有1500多年，境内分布着5大都城遗址。在昨日举行的世界古都论坛上，来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者齐聚一堂，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，畅谈古老的文明、崭新的故事，为古都文化遗产保护利用工作献计献策。此次对嘉宾主旨发言进行摘录，以馈读者。

世界古都论坛与会专家 记者 常世峰 摄

世界古都论坛主旨发言 记者 常世峰 摄

洛阳是中国八大古都之一，先后有13个朝代在洛阳建都，建都史有1500多年，境内分布着5大都城遗址。在昨日举行的世界古都论坛上，来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者齐聚一堂，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，畅谈古老的文明、崭新的故事，为古都文化遗产保护利用工作献计献策。此次对嘉宾主旨发言进行摘录，以馈读者。

1 传承古都文脉彰显洛阳特色

——洛阳市市长刘宛康

作为华夏文明的重要发源地，洛阳是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都。“十三五”以来，洛阳坚持传承延续城市文脉，活化转化历史遗产，进行了一系列积极有益的探索和实践。

坚持守土有责、保护为先，形成了城市建设必须先考古发掘、后动土施工的文物保护“洛阳模式”，以地方立法的形式，加强对五大都城遗址和非遗的保护；坚持挖掘资源、创新模式，谋划实施二里头遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园等一批重点示范项目，充分展示丰厚文化内涵；坚持科学利用、活化转化，培育了都城遗址游、博物馆游等特色旅游线路，打造了牡丹文化节、河洛文化旅游节等节会品牌，为文化旅游发展注入了新动能；坚持统筹协调、融合发展，推动城市建设发展与文化遗产保护有机融合，加强对老城历史文化街区的保护和修复；坚持开放包容、合作共赢，通过建立友好城市、互办艺术节、互设文化中心等形式，积极推动文化交流互鉴；坚持成果共享、惠民利民，把文物保护与改善生态环境、完善公共服务有机结合，让文化遗产保护成果更好地惠及古都人民和广大游客。

今后，洛阳将以新发展理念为引领，进一步挖掘资源、发挥优势，加快构建文化传承创新体系，打造独具魅力的国际文化旅游名城。

2 打造多元化功能博物馆

——国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹

如今大部分人获得过良好的教育，也获得了多媒体的熏陶和洗礼，更加关注社会发展。与此相对应，博物馆承担的任务已不再是单一的教育功能，而要满足公众多元化的需求，成为公众对话的场所、终身学习和可持续发展的平台、传统藏品和未来科技研究的平台、自然生态演进和人类协调进步的平台。博物馆就如同一个协调中心或一座桥梁，可以使有冲突的团队、有不同理念的人进行交融和握手。

当然，在社会快速变革的当下，需要更多的智力投资及新的发展战略来满足博物馆的繁荣发展。2015年11月，联合国教科文组织通过了一份关于博物馆的建议书，强调了博物馆的重要性。希望世界各地的博物馆及相关部委机构在这份文件的引领下，主动担当，加大投入，提升博物馆发展战略，让博物馆更加多元化，成为文化传承的领导者。

3 洛阳是中国古都的诞生地

——中国社会科学院学部委员刘庆柱

洛阳是中国古都的诞生地。古都洛阳是“中国”最早“命名地”，世界古都论坛在洛阳举行，这是代表中国文化的明智选择。

中国优秀历史文化传承的核心价值观里有两个字——“中”和“和”。“中”是政治中心，“和”是文化多元。“择中建都”的“中和”理念，就源自洛阳。

最早的中国在洛阳，1500多年的建都史，赋予洛阳太多的文化符号。这些符号对洛阳发展文化产业、做好文物保护提供了广阔空间。当前，除对定鼎门、应天门、明堂天堂等代表国家文化的大遗址进行保护外，洛阳也应选择局部的百姓生活里坊区进行保护和展示，在展现“中”文化的同时，更多展示“和”的文化。

4 善用细节展示古都文化魅力

——国际博物馆协会主席代表埃尔玛·诺迪

和洛阳一样，罗马也是一座历史悠久的古城。每年的4月21日，是罗马城的“诞辰”，今年这座城市已经2774岁了。

作为古罗马帝国的首都，罗马在欧洲有着非常重要的地位，历史和宗教为这里留下了大量的文化遗址，它们堪称里程碑式的建筑，吸引了大量的游客慕名而来。

在罗马的实践中，有一种成功经验是“细节性旅游业”，即善用细节展示古都文化魅力。比如，罗马不少博物馆、遗址在展示中，都会重点打造一个或几个标志性的文化符号，或通过3D投影等现代科学技术，或通过一些历史典故或人物事件，帮助游客在短时间内更好地体会文化遗产，真正让“沉睡”的遗址“活”起来。

5 洛阳在中国文化传承中不可替代

——中国古都学会会长萧正洪

洛阳一直是中国古都研究的重点之一，其原因在于洛阳在中国古代都城中具有特殊的意义与价值。

在中国林林总总的“小传统”文化中，如果以原创性、渊源性、持久性及对大传统或制度文化的影响力等要素为评价标准，以洛阳为代表的河洛文化具有其他地方所不能比拟的优势。

在中华文明几千年的积累中，洛阳对于中国博大精深的传统文化发展做出了杰出贡献，也形成了一种文化精神上的丰厚遗产。洛阳的文化精神具有悠久的历史和显著的传承性，它不仅存在于过去，也存在于今天。而这种文化的力量，就是当代洛阳持续发展的极为重要的人文资源，也是洛阳建设世界一流文化旅游名城的内生动力。

6 融入“一带一路”拥抱美好未来

——乌兹别克斯坦布哈拉市副市长

卡默尔·加福罗维奇·达乌罗诺夫

在国家加快“一带一路”建设进程中，2017年，洛阳和布哈拉市在北京签署了缔结友好城市备忘录，两个丝绸之路文化名城正式缔结为友好城市。近一年来，两市在经贸、科技、旅游、文物古迹保护利用等领域开展了一系列合作。

乌兹别克斯坦是最早支持和参与“一带一路”建设的国家。借助“一带一路”倡议，布哈拉市将与友好城市洛阳及其他古都城市一道，不断扩大交流合作，推动彼此间旅游团的相互往来、旅游市场开发及旅游信息共享。

实践证明，积极融入“一带一路”已让布哈拉市收获满满。相信随着“一带一路”倡议的不断深化，沿线城市的合作前景将更加广泛。

7 “新宋风”传承城市文脉

——开封市副市长孙晓红

作为著名古都，开封尤其注重城市建筑风貌的打造，明确以“新宋风”建设风格来传承城市文脉，着力打造外在古典、内在时尚、宋韵彰显的富有文化竞争力的城市。

按照“新宋风”风格要求，开封以整合“古城文化资源、延续城市历史文脉、改善古城环境质量”的整体思路，对城市千年中轴线、古城视廊进行管控和修缮，借鉴宋代建筑文化的精髓或传统建筑的形式及符号，运用现代建筑的语言来体现古城开封的文化特色、地域特色和时代特点，在城市建筑、园林、桥梁、街景小品、雕塑等方面逐渐形成了开封自己的风格。（洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳）