国际博协主席代表埃尔玛·诺迪：牡丹是我最喜欢的花

今日上午，世界古都论坛在洛阳拉开帷幕。来自意大利的国际博物馆协会代表埃尔玛·诺迪在开幕式致辞中表示，这是她第一次来到洛阳，希望在此能有更多的参观访问的机会。同时她坦言，牡丹是她最喜欢的花。

今日上午，世界古都论坛在洛阳拉开帷幕。来自意大利的国际博物馆协会主席代表埃尔玛·诺迪在开幕式致辞中表示，这是她第一次来到洛阳，希望在此能有更多的参观访问的机会。同时她坦言，牡丹是她最喜欢的花。（>>>>专题）

埃尔玛·诺迪说，国际博物馆协会是当今世界最大的国际性的博物馆组织，她认为，对于博物馆的定义主要有两个关键词，保护和交流。“来到中国，我发现，中国是充分将这两个词融入的地方。不仅有数千年的历史积淀，同时现代科技突飞猛进，技术对文物的保护和交流都是至关重要的。”她说。

“文明因相互认可才丰富。”她表示，此次参加世界古都论坛正是为了分享和相互学习，同时她也十分确定，本次世界古都论坛将有硕果产生。(记者 谢娜娜 郭瑛/文 徐文波/图)