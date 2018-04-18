李亚会见世界古都论坛各界嘉宾

昨日上午，省委常委、市委书记李亚会见来洛参加世界古都论坛的国家文物局副局长关强、国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹等嘉宾。

昨日上午，省委常委、市委书记李亚会见来洛参加世界古都论坛的国家文物局副局长关强、国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹等嘉宾。

李亚首先代表省委、省政府和市委、市政府，对各位嘉宾来洛表示欢迎，对国家文物局、世界博物馆协会、欧洲遗产委员会、中国博物馆协会、中国古都学会等对洛阳的关注关心表示感谢。他说，洛阳是十三朝古都，有众多的文化遗存和文物遗址，把这些宝贵资源传承好、保护好是我们的职责所在。古都是历史传承的载体，文化是人类共有的财富，希望通过此次论坛搭建起国际交流平台，让专家学者共享实践、理论成果，更好推进古都保护和文化传承。

关强说，洛阳在文化遗产保护方面积累了许多宝贵经验，特别是在大遗址保护方面打造了具有借鉴意义的“洛阳模式”。国家文物局将和博物馆协会等行业组织一道，为洛阳更好推进文物保护提供帮助。希望以此次论坛为契机，在文化遗产保护方面形成更多共识，让古都在新时代焕发新的活力。

省政府副秘书长王梦飞、省文化厅厅长宋丽萍、省文物局局长田凯，市领导刘宛康、杨炳旭、王敬林、魏险峰等参加会见。（洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳）