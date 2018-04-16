湖南省博物馆馆长段晓明：利用灯光设计让文物美丽起来

今日下午，世界古都论坛分论坛在上阳宫文化园举行。本次分论坛的两个主题分别是《古都文化遗产的保护利用与国际合作》、《世界文明视野下的博物馆功能定位与发展》。
今日下午，世界古都论坛分论坛在上阳宫文化园举行。本次分论坛的两个主题分别是《古都文化遗产的保护利用与国际合作》、《世界文明视野下的博物馆功能定位与发展》。（>>>>专题）
湖南省博物馆馆长段晓明在分论坛上作了题为《让文物美丽起来》的演讲，主要针对湖南省博物馆新馆展陈灯光进行解析。
他认为，博物馆能够在保护文物的前提下，巧妙利用完整的灯光设计、安装调试等“让文物美丽起来”，就能吸引游客在文物前多停留，更利于游客多了解文物故事。接着，他以湖南省博物馆新馆内不同类别文物举例说明了灯光的不同运用效果。(记者 谢娜娜/文 徐文波/图)
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