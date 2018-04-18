洛阳网记者参与报道世界古都论坛

今日9时许，作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要主体活动之一，世界古都论坛在我市正式开幕，洛阳网记者全程参与报道。
今日9时许，作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要主体活动之一，世界古都论坛在我市正式开幕，洛阳网记者全程参与报道。
此次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局、洛阳市人民政府共同主办，举办时间持续至21日。主要活动包括论坛开幕式、大会主旨发言、分论坛发言和论坛闭幕式等。20日下午和21日上午，将分别进行两个分论坛交流。21日下午举行论坛闭幕式，闭幕式上将发布《世界古都论坛洛阳宣言》。(见习记者 徐文波 摄影报道)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605