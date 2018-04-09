世界古都论坛活动拉开帷幕 国内外专家齐聚洛阳

昨日，世界古都论坛媒体见面会召开，此次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局、洛阳市人民政府主办，是第36届中国洛阳牡丹文化节的重要主体活动之一。

昨日，世界古都论坛媒体见面会召开，此次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局、洛阳市人民政府主办，是第36届中国洛阳牡丹文化节的重要主体活动之一。

来自柬埔寨、加拿大、丹麦、埃及、德国、意大利、日本等20多个国家和地区的专家学者，国际博物馆协会、欧洲遗产委员会、中国博物馆协会、中国古都学会等国际国内组织的相关负责人，以及国家文物局、省文化厅、省文物局等部门的领导，中国八大古都城市的代表参加论坛。

国内外专家将围绕“古老的文明，崭新的故事”主题进行交流，同时对“古都文化遗产的保护利用与国际合作”和“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分论题展开讨论，分析文化遗产的现状、特点，研讨文化遗产保护利用新趋势和新方向，为文化遗产保护发展提供创新对策和支持。

本次论坛安排包括论坛开幕式、大会主旨发言、分论坛发言和论坛闭幕式等环节。

在今天上午的世界古都论坛开幕式上，洛阳市政府将与欧洲遗产委员会、中国博物馆协会和中国古都学会分别签署战略合作框架协议。开幕式后与会的一些重要嘉宾将进行论坛主旨发言。今天下午和明天上午，将分别进行两个分论坛交流。明天下午，举行论坛闭幕式，闭幕式上将发布《世界古都论坛洛阳宣言》。（洛阳晚报记者 潘立阁）