传承非遗之魂，续写洛阳文化自信（聚焦世界古都论坛）

拥有5000多年的文明史的洛阳，文脉源远流长，非遗项目众多。河图洛书传说、河洛大鼓……这些非遗项目早已成为河洛文化的根基和重要组成部分。近年，按照省委、省政府赋予洛阳的“建设国际文化旅游名城”目标要求，我市以活化历史文化、传承城市文脉为原则，加快构建文化传承创新体系，深入挖掘洛阳丰富的非遗文化资源，让非遗在传承创新中焕发新生，续写洛阳文化自信。

关林朝圣大典 （资料图片）

拥有5000多年的文明史的洛阳，文脉源远流长，非遗项目众多。河图洛书传说、河洛大鼓……这些非遗项目早已成为河洛文化的根基和重要组成部分。近年，按照省委、省政府赋予洛阳的“建设国际文化旅游名城”目标要求，我市以活化历史文化、传承城市文脉为原则，加快构建文化传承创新体系，深入挖掘洛阳丰富的非遗文化资源，让非遗在传承创新中焕发新生，续写洛阳文化自信。

非遗资源丰富 亮出文化名片

近日，作为今年牡丹文化节文化系列活动的重要内容之一，“河洛欢歌·广场文化月”活动在周王城广场举行了3天的非遗展示专场演出，为市民、游客送上精彩的文化盛宴。

“传统河洛大鼓和党的十九大内容结合起来，老戏新唱，让人眼前一亮。”河洛大鼓爱好者孙女士赞不绝口，一曲《歌颂十九大》用群众喜闻乐见的形式宣传了十九大精神，也展示了国家级非物质文化遗产的风采。

作为非物质文化遗产资源大市，我市拥有国家级非物质文化遗产8项，分别为河图洛书传说、河洛大鼓、灯彩(洛阳宫灯)、唐三彩烧制技艺、真不同洛阳水席制作技艺、平乐郭氏正骨、民间信俗(关公信俗)、洛阳牡丹花会。此外，我市还拥有玄奘传说、洛阳海神乐等58项省级非物质文化遗产，龙门传说、二鬼摔跤等135项市级非物质文化遗产及1000余项县级非物质文化遗产。

与此同时，我市拥有国家级非物质文化遗产代表性传承人7名、省级传承人67名、市级传承人205名、县级传承人400余名，初步建立起国家、省、市、县四级代表性项目和代表性传承人的名录体系。诸多非遗项目作为传统文化的杰出代表，在全市各类文体活动、非遗展览中崭露头角，成为传播河洛文化的一张亮丽名片。

多管齐下保护 留住传统技艺

市委书记李亚多次强调，构建文化传承创新体系，关键是要保护好、传承好洛阳悠久厚重的历史文化，充分发掘文化资源，积极繁荣文化事业，大力发展文化产业，将洛阳的文化名片打造得更响更亮。

令人欣喜地是，我市近年的非遗保护工作不断加强。去年3月1日，《洛阳市非物质文化遗产保护条例》正式开始实施，我市成为全国第二个颁布非遗保护条例的设区地级市，迈出了保护非遗的关键一步。

“积极申请各级资金，对优秀的、传承困难的、濒危的非遗项目及参与文化演出的非遗项目、非遗传承人给予补贴。”市非物质文化遗产保护中心相关负责人表示，我市还依托非物质文化遗产专家委员会，通过集中调查研究，对我市涉及大运河文化带、隋唐洛阳城、与洛阳有关“一带一路”等重大课题的非遗项目进行重点挖掘、研究。

根据《河南省传统技艺抢救保护工程实施方案》及我市相关要求，从今年起，我市还将对非遗项目进行数字化抢救保护，留下可以长久保存的数字资料。

“老树”喜开新花 助力传承创新

保护非遗，民间也在行动。省级非遗传承人郭红运组建洛阳海神乐社，四处搜寻乐谱，靠着听老人传唱整理出100多首古曲。如今80岁的他依然活跃在非遗演出现场，想方设法对洛阳海神乐进行创新，为非遗更好发展寻找出路。

众多像郭红运一样的传承人为延续非遗的生命而努力——曹屯排鼓的省级传承人张德宽根据老鼓谱编创了《中国梦》等新谱子，在表演时融入舞蹈元素，让古老的曹屯排鼓焕发新力量；孟津县横水镇把非遗传承与脱贫攻坚结合起来，鼓励贫困户学习剪纸，并由生肖、福字等传统剪纸内容转为当下流行的卡通形象、人物肖像或客户设定的主题内容，迎合了市场的需求，以收益来反哺传承……

非物质文化遗产繁荣发展的集结号已经吹响，千年古都更自信！（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 卞俊强）