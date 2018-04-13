世界古都论坛举行媒体见面会 介绍相关工作进展情况

今天，作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要主体活动之一，世界古都论坛在我市正式开幕。昨日下午，世界古都论坛相关主办单位举行媒体见面会，介绍论坛筹备工作进展情况。

昨日，来洛参加世界古都论坛的国内外专家学者在洛阳博物馆参观河洛文明展和故宫博物院藏牡丹题材文物特展记者 曾宪平 摄

今天，作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要主体活动之一，世界古都论坛在我市正式开幕。昨日下午，世界古都论坛相关主办单位举行媒体见面会，介绍论坛筹备工作进展情况。

洛阳是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、“一带一路”主要节点城市，在传承弘扬古都文化、构筑文化高地等方面扮演着重要角色。

世界古都论坛是我市贯彻落实党的十九大精神、增强文化自信的实际行动。该论坛旨在搭建一个世界文明古国和著名古都之间常态化的文化合作交流平台，把来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者聚合在一起，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，向世界展示和谐包容的中华优秀传统文化，推动古都文化遗产保护利用等工作。

本次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、省文物局、市政府主办，主要活动包括论坛开幕式、大会主旨发言、分论坛发言和论坛闭幕式等。在20日上午的世界古都论坛开幕式上，市政府将与欧洲遗产委员会、中国博物馆协会和中国古都学会分别签署战略合作框架协议；开幕式后，与会的重要嘉宾将进行论坛主旨发言。20日下午和21日上午，将分别进行两个分论坛交流。21日下午，将举行论坛闭幕式，闭幕式上将发布《世界古都论坛洛阳宣言》。

昨日，来洛参加世界古都论坛的国内外专家学者在洛阳博物馆参观河洛文明展和故宫博物院藏牡丹题材文物特展记者 曾宪平 摄

本次论坛邀请的嘉宾有来自埃及、德国、意大利、英国、乌兹别克斯坦、越南等20多个国家和地区的专家学者，国际博物馆协会、欧洲遗产委员会、中国博物馆协会、中国古都学会等国际国内相关组织的官员，我国著名古都北京、西安、洛阳、南京、开封、杭州、安阳、郑州及中国社会科学院、故宫博物院、北京大学等科研机构、高校、学术团体的嘉宾代表将齐聚洛阳，围绕“古老的文明，崭新的故事”主题进行交流。

论坛期间，专家学者还将围绕“古都文化遗产的保护利用与国际合作”和“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分论题，分析文化遗产的现状特点，研讨文化遗产保护利用新趋势、新方向，为文化遗产保护发展提供创新对策和支持。

国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长兼秘书长安来顺，中国古都学会会长萧正洪，省文物局局长田凯，副市长魏险峰等参加媒体见面会。(洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳)