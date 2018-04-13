洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

世界古都论坛举行媒体见面会 介绍相关工作进展情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-20 08:37

　　昨日，来洛参加世界古都论坛的国内外专家学者在洛阳博物馆参观河洛文明展和故宫博物院藏牡丹题材文物特展记者 曾宪平 摄

　　今天，作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要主体活动之一，世界古都论坛在我市正式开幕。昨日下午，世界古都论坛相关主办单位举行媒体见面会，介绍论坛筹备工作进展情况。

　　洛阳是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、“一带一路”主要节点城市，在传承弘扬古都文化、构筑文化高地等方面扮演着重要角色。

　　世界古都论坛是我市贯彻落实党的十九大精神、增强文化自信的实际行动。该论坛旨在搭建一个世界文明古国和著名古都之间常态化的文化合作交流平台，把来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者聚合在一起，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，向世界展示和谐包容的中华优秀传统文化，推动古都文化遗产保护利用等工作。

　　本次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、省文物局、市政府主办，主要活动包括论坛开幕式、大会主旨发言、分论坛发言和论坛闭幕式等。在20日上午的世界古都论坛开幕式上，市政府将与欧洲遗产委员会、中国博物馆协会和中国古都学会分别签署战略合作框架协议；开幕式后，与会的重要嘉宾将进行论坛主旨发言。20日下午和21日上午，将分别进行两个分论坛交流。21日下午，将举行论坛闭幕式，闭幕式上将发布《世界古都论坛洛阳宣言》。

　　昨日，来洛参加世界古都论坛的国内外专家学者在洛阳博物馆参观河洛文明展和故宫博物院藏牡丹题材文物特展记者 曾宪平 摄

　　本次论坛邀请的嘉宾有来自埃及、德国、意大利、英国、乌兹别克斯坦、越南等20多个国家和地区的专家学者，国际博物馆协会、欧洲遗产委员会、中国博物馆协会、中国古都学会等国际国内相关组织的官员，我国著名古都北京、西安、洛阳、南京、开封、杭州、安阳、郑州及中国社会科学院、故宫博物院、北京大学等科研机构、高校、学术团体的嘉宾代表将齐聚洛阳，围绕“古老的文明，崭新的故事”主题进行交流。

　　论坛期间，专家学者还将围绕“古都文化遗产的保护利用与国际合作”和“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分论题，分析文化遗产的现状特点，研讨文化遗产保护利用新趋势、新方向，为文化遗产保护发展提供创新对策和支持。

　　国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长兼秘书长安来顺，中国古都学会会长萧正洪，省文物局局长田凯，副市长魏险峰等参加媒体见面会。(洛阳日报记者 李东慧 朱艳艳)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]我市肿瘤专家推出“日常生活防癌十条”建议
  • ·[健康]洗澡时身上搓出的“泥”到底是什么？
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
         跟好姐妹一起参加合唱团，跟老街坊厮跟着跳广场舞，约上老伙计下象棋……如果可以选择，您会如何度过退休...
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
  • ·老年人学开车 没有想象的那么难
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新时代“一带一路”城市产融合作论坛...
  • 中德合资年产1万台房车项目正式启动
  • 洛阳天气：今晚老天将“变脸” 夜里或...
  • 乾隆画的并蒂牡丹 咱洛阳以前确实发现过
  • 省十三运会五人制足球赛落幕 洛阳代表...
  • 今年洛阳将建12个智慧职工书屋
  • 参加世界古都论坛的嘉宾陆续抵洛
  • 总投资额586.1亿元的32个重大项目昨日...
  • 传承非遗之魂，续写洛阳文化自信（聚...
  • 洛阳：开放引擎动力澎湃
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    乾隆画的并蒂牡丹 咱洛...
    网友点赞洛阳“市民之...
    感动！洛阳女子为照顾...
    河南省轮滑球公开赛将...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605