“千名一线工人看牡丹”活动启幕

昨日上午，隋唐城遗址植物园迎来了一批特殊的客人——古城快速路施工现场的近百名一线工人来这里共赏国色天香。

昨日上午，隋唐城遗址植物园迎来了一批特殊的客人——古城快速路施工现场的近百名一线工人来这里共赏国色天香。

“我已经3年没走进牡丹园看花了。对于我们建筑行业的工人来说，游园赏花是一种奢侈。”古城快速路第三标段的刘廷俊来自洛宁县，他在工地上负责安全工作。

“我想全家一起来赏一次牡丹花。”来自一标段的吴从华在古城快速路西苑桥附近干些杂活，这些年，儿女都在外地打拼，只有妻子和他在洛阳生活。

“洛阳发展太快了，每一年都不一样。”工友们都对牡丹赞不绝口，李庭干却忙着夸奖洛阳。他来自平顶山，在洛阳务工已有3年，除了一群亲密的工友让他难以割舍，洛阳这座牡丹花城也让他发自内心地留恋。“我在这里生活的时间越长就越不想走。”李庭干指着不远处正忙着在花间拍照的工友们说。

隋唐城遗址植物园约有610个品种15万株牡丹，目前全园进入盛花期。隋唐城遗址植物园与古城快速路仅一墙之隔，奋战在该重点工程一线的广大工人却难得有机会来这里踏春赏花。

为了实现这些建筑工人赏牡丹的心愿，隋唐城遗址植物园不仅邀他们免费入园，还特意安排了两名讲解员，带工人们认识牡丹品种，了解牡丹的故事和传说。工人们随讲解员边走边看，手机相册里留下了一段值得纪念的时光。

昨日参加“千名一线工人看牡丹”活动的是来自古城快速路工程一、三、五、六标段的近百名工人。近期，洛阳网将组织千名一线工人看牡丹，约会第36届中国洛阳牡丹文化节。（记者 谢娜娜 郭瑛/文 徐文波/图）