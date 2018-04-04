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洛阳七旬老人用面粉做牡丹 既能观赏又能吃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-12 08:27

　　核心提示

　　在刚结束的2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会上，有个摊位吸引众多游客驻足，上面展示的仿真牡丹食品跟真牡丹一样争奇斗艳。这些以面、蔬菜水果汁等原料制作的牡丹既可观赏又能吃，创作者是我市76岁的施遂善。昨日，他动情地说，牡丹是洛阳的名片之一，他要为宣传洛阳出一份力。

施遂善展示仿真牡丹食品

　　他制作仿真牡丹食品吸引游客观赏拍照

　　10日，在新区会展中心举办的2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会进入最后一天。“这些五颜六色的牡丹是用面做的？”“这么漂亮的牡丹，让人不舍得吃。”施遂善老人的仿真牡丹食品摊位吸引不少游客观赏拍照。

　　记者看到，老人制作的仿真牡丹食品姹紫嫣红，“花瓣”一层层铺开，错落有致，经过托盘、“绿叶”的点缀，从远处看跟真牡丹一样。

　　提及创作过程，施遂善说：“确实花费我不少心血。”施遂善是豫东人，十几岁跟随父母来到洛阳，对牡丹一见钟情。他后来参加工作，在企业当钳工。每年4月，他都会到公园赏牡丹。

　　退休后，他没事儿爱练习绘画书法，常画牡丹。2014年，他想独辟蹊径，用别的形式表现牡丹，最后决定用面糊制作仿真牡丹食品。

　　他为获得最佳效果把薄饼几乎尝了个遍

　　制作仿真牡丹食品，离不开相关工具。起初，施遂善觉得制作杂粮煎饼用的煎饼铛不错，便托女儿在网上买了一个。他给正在上高三的外孙夸下海口，上大学前吃上他做的仿真牡丹食品。

　　然而，实际操作比想象中难得多。煎饼铛做出来的面饼薄厚不均，一面光滑、一面粗糙，用面饼剪出来的“花瓣”效果不好。施遂善又买来制作鸡蛋卷的蛋卷机，面饼厚度问题解决了，可容易卷曲也比较脆。

　　为找到软硬、薄厚适合的面饼，施遂善将市面上的薄饼几乎尝了个遍，但都不理想。

　　一年冬天，施遂善在街头碰到一个卖山东煎饼的摊贩，他买了几张拿回家实验，意外成功了。他说，山东煎饼薄厚适中，有韧性，用剪刀把它剪成牡丹形状的“花瓣”，放在灯泡上烘烤定型，后用铁丝将“花瓣”穿起来，再把粉丝油炸后当花蕊，一朵仿真牡丹花就做成了。

这“牡丹”是不是能以假乱真？

　　为制作仿真牡丹食品他发明机器申请专利

　　2015年牡丹文化节期间，施遂善的仿真牡丹食品在中国洛阳第三届创意设计大赛上获得银奖，还获奖金5000元，这给了他莫大鼓励。

　　施遂善继续潜心研究。他认为，用山东煎饼做的仿真牡丹食品存在色彩单一、没有味道的情况。2016年过完年，他开始琢磨制作煎饼的机器。

　　施遂善凭借多年的工作经验，经过一段时间慢慢摸索，终于做出一台制作仿真牡丹食品的机器，机器具有蘸料、烘烤等功能，还申请专利并获得通过。

　　施遂善在和面时，将水果、蔬菜汁加进面里：紫色“花瓣”用火龙果汁，绿色“花瓣”用蔬菜叶汁……就这样，五颜六色的“花瓣”出现了。

　　他希望游客赏花之余能接触既可观赏又能吃的“牡丹”

　　制作仿真牡丹食品工序复杂，为提高效率，施遂善比照牡丹花瓣的形状，制作花瓣模具。去年8月，他到郑州参加一个博览会时，花3000多元购置一台效率更高的制作面饼的机器。“家里现在到处是制作仿真牡丹食品的工具，老伴儿都有意见了。”说起自己的痴狂，老人忍不住哈哈大笑。

　　老人为何如此痴迷制作仿真牡丹食品？施遂善说，牡丹是洛阳的名片之一，他愿为宣传洛阳出一份力，让更多人知道洛阳、爱上洛阳。因此，他不仅带着自己的仿真牡丹食品参加各种展览会，还办理了工商营业执照，希望让国内外的游客在赏花之余，能接触既可观赏又能吃的“牡丹”。

　　施遂善的老伴儿说，做仿真牡丹食品需要动手动脑，只要有益于他的身心健康，家人会继续支持下去。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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