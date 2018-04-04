这两日，王城公园内约有610个品种8.5万株牡丹开放，大片盛开的牡丹汇成花海。满园姹紫嫣红中，还有不少名贵品种牡丹成片绽放。

春柳

这两日，王城公园内约有610个品种8.5万株牡丹开放，大片盛开的牡丹汇成花海。满园姹紫嫣红中，还有不少名贵品种牡丹成片绽放。

●绿色系牡丹

品种：豆绿、春柳

豆绿，牡丹四大名品之一。

豆绿是为数不多色泽纯正的绿色牡丹珍品，花为绣球型，因色如青豆而得名。此花是晚开品种，初开时呈青绿色，盛开时颜色渐淡，在阳光下花色变白，清爽雅致。

目前，王城公园内30余株豆绿已初开，这个双休日正值最佳观赏期。除了豆绿，该园值得一赏的绿色系牡丹还有春柳，因花叶似柳树而得名，您可到该园西南侧沉香楼牡丹观赏园区附近的假山上瞧一瞧。

●黄色系牡丹

品种：姚黄

昨日，在王城公园沉香楼牡丹观赏区的花坛内，一株株怒放的姚黄高贵迷人。

姚黄是国内牡丹品种中颜色最纯正的黄色系牡丹，有“花王”的美誉。其花朵多为皇冠形或台阁形，初开鹅黄，盛开乳黄，花瓣温润如玉，金黄色的花蕊宛如雕刻而成，清香袭人。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）