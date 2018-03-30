洛阳国际牡丹园内“太空牡丹”盛开

昨日，洛阳国际牡丹园内，一株盛开的红色牡丹引来游客纷纷围观、拍照。这朵看似普通无奇的牡丹缘何成为众人追捧的“明星”？原来，它是航天育种开出的“太空牡丹”，而且是航天育种园里首次开出的红色花朵。除了红色的“太空牡丹”，还有粉色的“太空牡丹”初绽芳姿。

红色的“太空牡丹”

昨日，洛阳国际牡丹园内，一株盛开的红色牡丹引来游客纷纷围观、拍照。这朵看似普通无奇的牡丹缘何成为众人追捧的“明星”？原来，它是航天育种开出的“太空牡丹”，而且是航天育种园里首次开出的红色花朵。除了红色的“太空牡丹”，还有粉色的“太空牡丹”初绽芳姿。

2011年，市花木公司暨国际牡丹园成功实施洛阳牡丹、芍药种子搭载神舟八号，开展航天育种的科技壮举，轰动全国。这是牡丹、芍药种子首次搭载航天飞船进入太空，开创了牡丹、芍药高科技育种的新纪元。该项科研获得珍贵的太空牡丹苗、太空芍药苗共30余株。国际牡丹园开辟了专门的区域，举办牡丹、芍药航天育种及图片展，对游客进行科普教育，并培育“太空牡丹”“太空芍药”开花。

据国际牡丹园相关负责人介绍，搭载神舟八号“飞天”的牡丹有5个类型，2016年，7株凤丹类牡丹率先开花，为单瓣白色花朵，是洛阳杨山牡丹的后代，因其遗传相对单一，符合率先开花的规律。2017年，又有2个花色组合初次开花。今年开花的红色花为“太阳”与“明星”品种的杂交组合，粉色花为“花竞”与“赵粉”品种的杂交组合。

目前，国际牡丹园内有120多个品种4万余株牡丹开放。近日气温升高，预计这几日，该园的牡丹进入盛花期。（洛阳晚报记者 宋扬 通讯员 霍志鹏 文/图）