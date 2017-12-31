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社会车辆不禁行 积极引导更畅通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:39

　　4月4日，市政府发布牡丹文化节限行方案。本届牡丹文化节，我市继续完善“社会车辆不禁行”惠民政策，4月8日至5月1日在市区洛北部分区域实施机动车限行，尽可能提高市区道路通行效率，缓解交通拥堵状况。>>>>专题

　　不少市民表示，牡丹文化节期间外地游客大量来洛，通过一定的引导措施“削峰”迫在眉睫，限行客观上能够引导大家在易拥堵区域、时间段选择公交车、自行车等出行方式，对促进我市环境污染防治攻坚也将产生积极作用。

　　市交警支队相关负责人表示，按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，交警部门完善了“社会车辆不禁行”惠民政策。

　　在限行方案制订之初，交警部门充分考虑牡丹文化节期间洛北区域面临的形势，进行了认真分析，拿出了备选方案。为尽可能汇集民意，3月29日3种限行方案面向市民广泛征求意见，仅微信公众号“洛阳交警微发布”相关主题帖阅读量就达6万余人次，吸引众多市民留言。交警部门又与其他部门进行沟通，针对群众提出的意见进行实地勘察和了解，确定了最佳方案，最终由市政府对外公布。

　　根据限行方案，消防车、救护车、公共电(汽)车、出租客运(含运管部门认证的预约出租客运，不含租赁车辆)车辆、校车、12座(含)以上客车及车身外观喷涂统一标志的环卫、园林、市政(含污泥运输)、热力、供水、供电、供气、供油、通信、邮政(含报刊发行、快递)等涉及民生的专用车辆不受限行规定限制，婚丧嫁娶车辆可提前备案行驶。凡此种种，都是在为了加强引导的同时，尽可能减少对市民日常生活的影响。

　　“我们将持续通过网络等形式广泛发布相关引导信息，提高知晓率，努力实现牡丹文化节期间我市市区道路畅通。”该负责人说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）
[ 责任编辑：席倩倩]
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