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洛阳解除机动车尾号限行 公交车明日起恢复收费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-31 21:09

刚刚，记者从洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室获悉，
从2017年12月31日19时起，
解除城市区机动车尾号限行措施，恢复机动车正常通行。
同时，从2018年1月1日起，洛阳市公交集团所属各线路公交车恢复正常运行。

原文如下：

洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

关于解除市区机动车尾号限行和公交车免费措施的通告

　　为切实做好冬季大气污染防治工作，提高道路通行能力，降低机动车尾气排放，确保人民群众身体健康，洛阳市人民政府2017年12月1日发布了《关于冬季重污染天气机动车限行禁行的通告》，决定自发布之日起至2017年12月31日在城市区实行机动车尾号限行措施。我市实行机动车尾号限行措施一个月来，得到了广大市民的理解和支持，有效减少和降低了机动车尾气的排放，很大程度改善了我市空气质量，有力地助推了我市“蓝天保卫战”。

　　为了积极应对12月27日至30日重污染天气对我市的影响，配合机动车限行措施，我市又出台环境污染防治攻坚战管控举措，市环境攻坚办组织协调市公交集团对所属各线路公交车从2017年12月27日至12月31日实行免费乘坐。此项惠民措施得到了市公交集团的大力支持，也得到了全市广大市民的积极响应，许多市民外出采用公交车、自行车、电动车、步行等绿色出行方式，为我市环境攻坚战做出了应有贡献。据统计，洛阳市2017年12月份实现优良天数已达17天，比2016年12月份优良天数4天增加了13天，PM10、PM2.5等空气污染物与去年同期相比均得到了大幅度下降，“洛阳蓝天”在冬季频繁再现,得到了广大人民群众的普遍赞许。

　　根据市环境污染防治攻坚战领导小组2017年12月26日下发的《关于调整重污染天气预警应急响应的紧急通知》有关规定，从2018年1月1日起，洛阳市公交集团所属各线路公交车恢复正常运行。同时，根据市政府《关于冬季重污染天气机动车限行禁行的通告》有关规定，从2017年12月31日19时起，解除城市区机动车尾号限行措施，恢复机动车正常通行。十分感谢广大市民群众为改善我市空气质量作出的努力，为进一步创建更加美好的生活环境，公交车免费和机动车限行措施解除后，希望广大市民继续按照市环境攻坚办发出的《关于绿色出行的倡议书》，自觉选择绿色出行方式，以实际行动多为洛阳的大气环境质量改善作出应有贡献。

　　特此通告

　　2017年12月31日
[ 责任编辑：崔天运]
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