洛阳交警部门发布重点景区交通攻略

走哪条路能快速到达热门景区？景区与景区之间咋走最快？市交警支队昨日发布牡丹文化节期间市区周边重点旅游景区交通攻略，为广大市民和游客往返景区提供最优通行路线。

走哪条路能快速到达热门景区？景区与景区之间咋走最快？市交警支队昨日发布牡丹文化节期间市区周边重点旅游景区交通攻略，为广大市民和游客往返景区提供最优通行路线。

龙门石窟景区

前往路线

①从二广高速龙门站前往：下站后通行龙顾路、龙门北桥引线、迎宾大道到达。

②从二广高速关林站前往：下站后直接向东通行开元大道，然后走孝文大道、高铁大道、堤顶路、迎宾大道到达。

③从连霍高速前往：由连霍高速绕行宁洛高速至洛栾高速洛龙站下站，通行南环路、王城大道、伊洛路、东环路、希望桥、堤顶路、迎宾大道到达。

④从国家牡丹园前往：通行老310国道、王城大道到连霍高速洛阳站上高速公路，在二广高速龙门站下高速公路，通行龙顾路、龙门北桥引线、迎宾大道到达；也可通行老310国道、西环路、开元大道、瀛洲路、伊洛路、龙门大道、南环路、希望桥、堤顶路、迎宾大道到达。

⑤从市区前往：通行伊洛路、东环路、希望桥、堤顶路、迎宾大道到达。

离开路线

到白马寺：可通行龙门北桥引线、龙顾路到二广高速龙门站上高速公路，到二广高速白马寺站下站，通行老310国道到达；也可通行迎宾大道、堤顶路、希望桥、东环路，过东环路跨洛河桥继续行驶到达中州东路，通行安居路、老310国道到达。

白马寺景区

前往路线

①从市区前往：可通行启明北路、老310国道到达，也可通行中州东路(或九都东路)、安居路、老310国道到达。

②从二广高速白马寺站前往：下站后通行老310国道到达。

离开路线

①到天堂、明堂景区：通行老310国道、安居路、中州东路、中州中路到达。

②到倒盏民俗文化村：通行老310国道、安居路、中州东路、东环路，过东环路跨洛河桥继续沿东环路行驶，通行希望桥、科技大道、伊滨路、玄奘路到达。

③到中国国花园：通行老310国道、安居路、中州东路、启明南路、九都路，过牡丹桥到达中国国花园西门。

天堂、明堂景区

前往路线

从洛邑古城前往：通行九都路、定鼎路到达。

离开路线

到中国国花园：通行定鼎路、九都路，过牡丹桥到达中国国花园西门。

倒盏民俗文化村

前往路线

①从涧西区、高新区、西工区、老城区前往：通行伊洛路、高铁大道、伊滨路、玄奘路到达，也可通行龙门大道、南环路、希望桥、科技大道、伊滨路、玄奘路到达。

②从瀍河区前往：可通行东环路、希望桥、科技大道、伊滨路、玄奘路到达。

离开路线

①到洛龙区、西工区、老城区：通行玄奘路、孝文大道、科技大道、希望桥、南环路、龙门大道到达。

②到涧西区、高新区：通行玄奘路、孝文大道、高铁大道、伊洛路、瀛洲路到达。

③到瀍河区：通行玄奘路、孝文大道、科技大道、希望桥、东环路到达。

④到二广高速关林站：通行玄奘路、孝文大道、开元大道到达。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）