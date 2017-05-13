洛阳市交警部门：全员上路执勤 管控危险路段

昨日，根据气象部门预报信息，市交警支队启动恶劣天气应急预案，抽调各部门工作人员成立恶劣天气应急指挥专班，并要求各县(市)区交警大队成立应急专班、组织处置力量，确保随时拉动。
根据预案，一旦遭遇降雪冰冻恶劣天气，全市交警将全员上路执勤，同时启动所有的交通安全执法站和路面执勤点，切实加大对高速公路及国道省道长下坡路段、急弯路段、桥梁等危险路段的管控力度；紧盯市、县两级督办的道路隐患点段，对未整治到位的采取临时措施保障安全；对滞留车辆做好保障，采取警车带队、间断放行等措施，确保不发生大批车辆、人员滞留问题；通过网络、媒体、微博、微信等广泛发布路况信息，宣传冰雪天气安全行车常识，提醒广大驾驶人员遵章守规、谨慎驾驶。
我市山区道路急弯、陡坡、桥梁、隧道、临水、临沟等危险路段多，市区还有王城大道李屯特大桥段、定鼎北路、国花路、瀛洲路等多处长坡、陡坡路段，一旦道路积雪结冰不能满足车辆安全通行条件时，交警部门将实施交通管制，请广大市民留意相关信息，确保出行安全。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 姜东）
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